股市急瀉 金管局：外匯基金採多元化分散投資

面對港股今天曾急挫逾800點，金融管理局副總裁余偉文表示，外匯基金面對股市波動，將會採取多元化分散措施，爭取中長期回報。

余偉文於2月5日立法會上介紹，香港離岸人民幣中心表現情況。他指出2017年上半年香港離岸人民幣資金池有所下滑，但下半年開始回升了5%，於2017年底增至6200億港元。而香港人民幣每天的支付系統平均交易額維持在9000億元人民幣。

另外，會上有議員查詢金管局對樓市逆周期措施會否調整？ 金管局總裁陳德霖回應，會密切留意市場發展，適當時會採取措施。然而樓市現時仍強勁，看不到逆周期措施要放鬆。有市場建議，按揭證券公司90%樓按擔保覆蓋至400萬港元以上住宅物業。陳德霖回應，按揭證券會留意市場變化，以風險為本作出調整。他又強調，逆周期措施讓銀行抗震能力提升，即使樓市有衝擊，銀行體系仍會穩健。

美國加息，美元不升反跌。陳德霖分析，美元升值已提前於2年前發生，當時大宗商品泡沫爆破，新興市場資金外流，不少新興市場貨幣兌美元顯著貶值，甚至跌至谷底，因此2017年即使美國加息，部分新興貨幣已貶值至谷底回升。至於2018年情況，他表示難預計，美國已啟動稅改，會吸引部分海外資金回流，也會對美元有所支持。

政府將於2018年7月推出年金計劃，為退休人士提供更完善服務。金管局2017年外匯基金投資收益創新高，有議員提問政府年金計劃會否增加100億港元的規模上限。陳德霖回應，若年金計劃推出後市場反應熱烈，在不違反風險管理原則下，可考慮提升發行總規模上限。

近年新興虛擬貨幣價格大幅波動，陳德霖表示由於這些虛擬貨幣為不具實名，金管局早年已提醒銀行，這些虛擬貨幣或會被利用作洗黑錢工具。由於金管局視虛擬貨幣為虛擬商品，並非貨幣，因此金管局並沒有對其直接監管。不過這類投機商品若有廣泛散戶參與，而投資者保障又不足，則財經事務及庫務局會作出考慮。

文：周燕芬

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