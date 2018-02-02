比特幣跌到9000美元以下、創3個月來新低 卻無法成為推動黃金上揚力量

信報財京新聞今 (2) 日報導，CoinDesk.com 數據顯示，比特幣在台北時間周五凌晨跌 12%，低見 8970 美元，是去年 11 月 25 日以來、首度跌穿 9000 美元。該款虛擬貨幣在去年 12 月曾升至近 20000 美元，至今累計跌幅逾 55%。

FX168 財經今 (2) 日援引 Kitco 新聞 (1 日）發布的報導稱，周四比特幣繼續在金融市場形成波動，因價格跌至一度跌至 9000 美元以下，分析師預計短期內價格將走低。

藍線期貨公司總裁比爾 · 巴魯克（Bill Baruch）表示：「我認為近期目標是 8600 美元，這將成為下一個主要支撐位。加密貨幣輪換，我認為最終比特幣將會落後，因為它不適合新的市場。」

BubbaTrading.com 首席市場策略師 Todd'Bubba'Horwitz 表示，他也認為隨著加密貨幣市場的不斷發展，比特幣將繼續消失。他說： 「 比特幣運行得不錯，但價格太高，交易費用太高，無法成為可行的貨幣。但是，加密世界是真實的，它留在這裏。 」

Kitco.com 高級技術分析師 Jim Wyckoff 表示，由於價格跌至兩個月以來的低點，市場正面臨重大技術面的損失。他周四在一份報告中表示， 「 這表明短期內價格下滑。美元定價的比特幣在日線圖上依然處於堅挺的下跌趨勢中。 」

然而，分析師指出，比特幣曾上漲至 2 萬美元，令黃金價格大跌，不過尷尬的是， 比特幣下行趨勢卻不太可能幫助黃金的漲勢。 Bill Baruch 說： 「 我不認為你可以把比特幣和黃金結合在一起，因為它們是根本不同的資產。你無法比較真正的比特幣。如果比特幣與黃金相關，那麽在美元走弱的情況下，價格會更高。 」

據一些分析師說，由於各國都在監管加密貨幣，比特幣投資者開始恐慌。印度政府是最近加入監管辯論的。印度財長 Arun Jaitley 在 國會做預算報告時重申 ，政府並不認可加密貨幣為法定貨幣， 「 將採取一切措施消除這些加密資產用於非法活動或作為支付系統的一部分 」