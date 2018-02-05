山雨欲來？全球股市大幅下挫 見近2年來最大拋售

美國股債雙殺，全球股市周一均見動盪。周一亞洲股市普遍大跌，美國股指期貨同樣下殺，投資人在全球債市殖利率上漲的背景下，對通膨預期升溫，均導致兩年來全球股市最大的拋售。

據《彭博》報導，美股上周五大跌 2.1% 之後，MSCI 亞太指數恐出現近 14 個月以來最大的下挫。東京及香港基準指數均已跌逾 2%，標準普爾 500 指數期貨下挫 0.3%。美國公布的就業數據顯示薪資上漲後，美國 10 年期國債殖利率再升至 2.87%。美元走勢維持穩定。

AMP Capital Investors Ltd. 分析師 Shane Oliver 認為，投資人擔心美國聯準會緊縮會進一步加強，帶來本波賣壓。不過他相信，這只是漲多下的調整，跌幅可能最多到 10% 附近，而不是熊市的來臨。

10% 的修正將出現嗎？（圖表取自彭博）

市場已經出現重新定價，投資人認為，就業數據提升，聯準會收縮貨幣政策腳步可能加快，並在未來數年進一步提升利率。在利率升高下，意味著企業借貸成本將上升，低利率的年代恐將結束。

另一個可能加速通膨的原因來自通膨。美國出現 8 年多來最快的薪資成長，使通膨預期升溫，如此，今年全年美國升息可能超過 3 次。

德意志銀行宏觀策略師 Alan Ruskin 認為，美國聯準會 2018 年升息 4 次機會上升，這對新興市場和商品貨幣將是負面打擊。澳元及紐西蘭元領跌周一的亞幣。