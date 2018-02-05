【統一證券】盤前分析－短線震盪不殺低、靜待恐慌消退，仍有高點可期



◆盤勢分析

台股上周五呈現顯著的量縮整理格局，本周雖因受到美國股市重挫的影響，指數恐將拉回向下修正，但由於美國經濟數據及企業獲利展望仍優，美股急跌後有機會急彈，短線震盪不殺低、靜待恐慌消退。對於後市行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部份。美國 1 月非農就業人口新增 20 萬，高於市場預期的 18 萬人，但在經濟數據強勢帶動通膨預期上增，10 年期公債與 TIPS(抗通膨債券) 利差創下 14 年 9 月以來新高，使市場引發因利率大幅上升對流動性及經濟增長減速的擔憂，使道瓊指數上周五晚間重挫 665 點；但美股的拉回，過度反應了市場對聯準會加速收緊貨幣政策的疑慮，宜視為美股近來漲多出現的短期拉回整理，因為美國重點企業獲利仍維持增速下，後勢依然樂觀。

第二、蘋果公布 4Q17 財報，因新款 iPhoneX 的發售以及去年 4Q 銷售旺季，營收及 EPS 均交出優於財測區間的良好成績，展望 1Q18，預測營收年增率成長將創 1Q16 以來新高，加上 2Q18 及今年下半年的新款機種預期，研究部認為台灣整體蘋概股維持正向展望，以台積電、鴻海為首的蘋概族群，可望持續提供台股向上推升動能。

第三、技術面觀察。台股指數上周五呈現震盪整理，尾盤跌幅收斂，月線仍為當前強力支撐，且成交量持續縮減，整理態勢明顯；外資立場仍未翻空，短暫震盪整理後，多方格局仍將延續。

第四、在春節將近帶來消費需求提升預期下，富邦媒今年業績展望佳，帶動股價走強續創波段新高；受電玩展及虛擬貨幣雙題材加持，板卡族群延續強勢格局，撼訊再度漲停作收，技嘉也表現強勢；法人看好鋁製金屬框今年具備強勁動能，使可成於上周五買盤湧入，股價大漲 6%。

