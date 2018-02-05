

◆盤勢分析

1. 美國 1 月非農就業數據人口增加 20 萬人優於預期，平均時薪年增 2.9％，創 2009 年 6 月來最大增幅；十年期債券利率升至 2.85％創 4 年高點，市場恐懼 FED 升息腳步加快，美股 4 大指數終場分別下跌 1.96%~2.74%，道瓊創 9 年來最大跌點，跌幅為 2.54%，連動夜盤台指期下跌 143 點，跌幅達 1.29％，收在 10971 點，創期貨夜盤上線以來最大單日跌點及跌幅，由於美股重挫，加上年關將近，操作上宜謹慎。

2. 上週五美股重挫，綜觀過去歷史經驗，最近一次發生在 2016 年 6 月 24 日，英國脫歐公投，道瓊下跌 610 點，跌幅為 3.39%，隔日再跌 1.5%，隨即落底上漲; 而 2011 年 8 月 10 日歐債危機，道瓊下跌 519 點，跌幅達 4.62%，亦出現波段相對低點; 2008 年 10 月 9 日，道瓊下跌 678 點，跌幅為 7.33%，同年 12 月 1 日下跌 679 點，跌幅為 7.7%，後續仍持續下跌，但亦出現強勁反彈; 且 2009 年以後，當道瓊單日跌幅超過 2%，皆為波段相對低點，因此建議持股暫不隨美股重挫殺低，但不可忽視的是，美國標普 500 十年期調整後本益比來到 33 倍的已超越 2008 年金融海嘯前的 27 倍，因此仍建議高持股者嚴設停損，低檔支撐先看 10761(季線)到 10900 點 (頸線) 之間。

3. 週五三大法人合計賣超 7.35 億元，外資 - 4.28 億元、投信 - 3.31 億元、自營商 + 0.24 億元。

4. 電子成交比重超過 70%，仍為盤面主軸，蘋果公布財報，去年第四季 (財報為 2018 年第一季) 銷貨量 77.3 百萬支，略低於預期，但財報則優於預期，市場看好第二季安卓陣營手機備貨以及蘋果第三季訂單將開始回升，帶動蘋概股走揚，包括 2317 鴻海、2474 可成、6269 台郡、3105 穩懋等；被動元件 2327 國巨調漲價格，且預估未來仍有調漲空間，股價再度走強，帶動 8043 蜜望實、2478 大毅走高，3034 聯詠受惠於驅動 IC 價格喊漲，股價低檔轉強，3035 智原則受惠於高速晶片概念，高檔強勢整理；3443 創意、3661 世芯 - KY 等高速晶片 AI 概念股表現仍強，封測 2311 日月光業績逐漸脫離谷底，2441 超豐在新客戶與測試業務第二季投產下，股價沿 10 日均線走強。

5. 非金電仍以原物料為主，國際紙漿與文化用紙在農曆年後預估價格上漲，帶動 1907 永豐餘，1904 正隆等股價走高，油價續漲，塑化股近期回檔，留意法人動態，燁聯不銹鋼盤價漲幅創近五個月最大，帶動 2031 新光鋼走高，9958 世紀鋼簽訂離岸風機 MOU，帶動股價走強；動力電池在電動車為長線趨勢下，市場需求增溫，4721 美琪瑪、4739 康普股價表現仍屬強勢、工具機 2049 上銀、1597 直得營運向上，股價強勢。農曆年節將至，食品股 1215 卜蜂在月線高檔整理，1216 統一沿月線盤堅、百貨股 2903 遠百、8454 富邦媒走強、觀光 2731 雄獅法人增持持股；生技股則是以個股表現為主，4105 東洋、6446 藥華藥、4107 邦特、6497 亞獅康 - KY 等股價仍屬強勢。

6. 金融股短線跌破月線，走勢進入整理，但中線格局並未破壞，指標股 2882 國泰金、2881 富邦金、2892 第一金等為指標。

7. 本週重要法說 週二 (2/6)2458 義隆電、3081 聯亞、3105 穩懋；週三 (2/7)2439 美律、2409 友達；週四 (2/8)3035 智原、5347 世界、6510 精測；週五 (2/9)2357 華碩、3481 群創、3545 敦泰。

