上海復宏漢霖或來港上市 估值已超過100億人民幣

復星醫藥(02196-HK)旗下的上海復宏漢霖生物技術，擬最快下半年來港上市，集資39億港元，有機會晉身首批上市的無盈利及收入的生物科技公司。

消息人士稱，上海復宏漢霖生物技術上市集資能幫助開發更多研究，尤其是癌症和免疫系統疾病的治療。

不過，知情人士表示，復宏漢霖上市仍屬初步討論，公司仍未對決定最後的上市地點，或考慮其他地方上市。該公司由復星醫藥與海外科學家團隊，於2009年12月合資組建，復星醫藥持股62%。復星醫藥及復宏漢霖均未予置評。

上海復宏漢霖生物技術由復星醫藥與海外科學家團隊於2009年12月合資組建，公司主要致力於應用前沿技術進行單克隆抗體生物類似藥、生物改良藥以及創新型單抗的研發及產業化。公司註冊資金為3.9億人民幣，目前累計投入約8億多人民幣用於單抗藥物的前期研發。

日前，復宏漢霖新增發行5,543.4678萬股股份，完成約1.9億美元規模的融資，公司現估值已超過100億人民幣。

在單抗藥物增長態勢強勁、行業競爭日益激烈的大環境下，覆宏漢霖始終堅持“質量、速度、創新”的核心價值，自2009年成立以來，在開發生物類似藥積累經驗的基礎上持續創新升級，已建立起完善先進的抗體藥物研發、產業化技術平台以及極具競爭力的產品線，領跑國內單抗生物醫藥企業。

目前，經過公司團隊8年的不懈努力，覆宏漢霖已經打破了國際大藥廠單抗藥物開發技術壟斷的壁壘，建立起了符合國際標準的研究、開發和生產的全套核心能力。2015年底，覆宏漢霖按照GMP標準建成國際先進的以一次性生物反應器等設備為核心技術的抗體藥物中試及產業化生產基地。2016年，該基地成功通過歐盟質量授權人(QP)檢查，可為4個項目在歐盟開展臨床試驗提供樣品。

2017年底，公司為滿足產業化升級需求，與上海市松江區人民政府正式達成項目投資協議，於上海市松江區投資建立生物藥產業化基地(二)，即在覆宏漢霖現有上海漕河涇經濟開發區抗體藥物中試、產業化生產基地的基礎上，新增現代化智能醫藥基地，以滿足覆宏漢霖產品陸續上市後的產能需求，推動公司產品高效開發，早日造福病患。

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