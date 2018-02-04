〈分析〉安倍拒川普重返TPP 吃了熊心豹子膽？

在上周的達沃斯論壇 (WEF) 的演講中，美國總統川普 (Donald Trump) 提出了重返「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」(TPP) 的想法，這讓包括 11 個談國在內的世界各國都感到「非常意外」。然而吊詭的是，1 月 29 日，日本首相安倍晉三做出回應，他對川普拋出的橄欖枝，竟然連談判的意願都沒有。

安倍是吃了熊心豹子膽了嗎？竟然敢公然拒絕這位重量級的盟友。在了解安倍有什麼底氣之前，先來看看川普何想要重返 TPP？



FX168 財經網報導，川普在 WEF 演講中說：「如果符合我們的利益，美國準備與 TPP 成員國進行個別和集體磋商」，這個「美國的利益」就隱藏在新的 TPP 協議中。

川普在 WEF 上說，如果符和美國利益，考慮重返 TPP。 (圖：AFP)

日本等 11 國花了 1 年的時間就「新版 TPP」達成協定。「將美國排除在外」的自由貿易圈即將誕生。在對日貿易方面，美國產牛肉的關稅稅率為 38.5%，而澳洲產牛肉的關稅將長期降至 9%。

美國產品在亞洲市場上很可能失去立足點。作為共和黨支持母體的商工團體和農業畜牧業團體多次呼籲白宮重返 TPP。這對將在 2018 年秋季迎來中期選舉的川普，壓力之大，不可言喻。

川普政府目前的最大課題是壓縮年 7000 億美元的貿易逆差。支持率持續低迷的川普政府在中期選舉中將不可避免地陷入苦戰。川普可能希望通過重新談判 TPP，迫使各國削減美國的貿易逆差，打造政績。

但這也有可能是川普虛晃一招，在 WEF 年會上，各國對於不願推進國際合作的川普政府發出強烈的擔憂和警告。於是川普拋出討論重返 TPP 議題，來轉移焦點。

對於川普重新談判 TPP 的要求，安倍晉三 1 月 29 日在眾議院預算委員會會議上婉轉的「表示歡迎」，對於重返的條件「有必要聽聽美國怎麼說」。

不過就包括美國在內的 12 國達成的協議，安倍認為「改變極為困難」，對於美國暗示的重新談判表現出「否定」態度。安倍表示，日本計畫優先 11 國簽署新協定並使其生效，並對新協定表示「不考慮變更」。

安倍的表態並沒非道理，畢竟日本擔心，川普很有可能將按照「美國第一主義」，大範圍調整協定內容，而且，川普並未提及具體的談判時間表。

安倍在眾議院預算委員會上，對美國暗示的重新談判 TPP 表現出「否定」態度。 (圖：AFP)

為什麼安倍會如此硬氣？因為，TPP 這個協議對日本經濟實在太重要了。

川普當選之前，日本就先於美國通過 TPP，美國退出之後又主動扛起 TPP 大旗，而且不到 1 年時間新協定談判全部結束，11 國達成共識。這種急切的心態的背景就是「日本在自由貿易區 FTA 談判中已經嚴重滯後」。

目前，南韓已經簽署了 52 個自由貿易協定 (FTA)，中國、美國、歐盟等大市場均在列其中。而日本完成簽訂的僅 14 個，包括：新加坡、墨西哥、馬來西亞、智利、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、瑞士、越南、印度、秘魯、澳洲、蒙古。

東盟、加拿大、哥倫比亞、中日韓、歐盟、美國、RCEP(東南亞區域全面經濟夥伴協定)、土耳其，則正在交涉談判中。與海灣阿拉伯國家合作委員會則延期，南韓處於中斷狀態。

已經達成的基本是一些次要甚至微不足道的經濟體，主要市場基本沒有進展。原因大致為：1. 與中國、南韓存有政治矛盾。2. 與美國是由於雙邊談判的所處的劣勢。3. 與歐盟則是國際產業分工上的直接競爭關係。

這種 FTA 上的落後直接造成了「同樣以出口經濟位為支柱且產業相當重合」的日韓，在貿易競爭中的不對等，於是近些年南韓企業在海外攻城掠地，而日企卻節節敗退。

南韓人均 GDP 已經從 2010 年占日本的 49.4%，提高到 2016 年占日本人均 GDP 的 70.7%，人均 GDP 在逐漸逼近日本。

(圖：FX168 財經網)

據南韓國央行 1 月 25 日發佈數據，初步估計 2017 年國內生產總值 (GDP) 同比增長 3.1%，為 2014 年的 3.3% 以來最高。而去年日本 GDP 增長僅有 1.2%，再算上 2017 年韓元兌美元升值了 13%，日美匯率幾乎沒變，據估計 2017 年南韓人均 GDP 已經占到日本人均 GDP 的 77%，又拉近了 7 個百分點。

因此，1 年來日本政府積極協調各國，終於在 2017 年 11 月越南召開的 APEC 會議期間，和其他 10 個國家終於簽署了「全面且先進的跨太平洋夥伴關係協定」(CPTPP)。

(圖：FX168 財經網)

為保證快速通過，該協定在保留廢除關稅的約定下，凍結了智慧財產權保護、勞工標準等「最 TPP 的元素」20 項條目，原本的貿易協定新標準 (TPP) 也變成了亞太地區巨型多邊貿易協定 (FTA)。

而且，即使降低了標準，CPTPP 談判也異常艱難。特別為對於加拿大與澳洲 2 國而言，如果沒有美國這個最大的市場，TPP 對其資源產業毫無助義，反而由於自身的發達國家地位淪為日本、越南優勢下高度自由化貿易體系內的入超冤大頭。

如加拿大在談判之前要求日本放寬汽車安全標準，談判中以保護國內法語文化為由，要求對電影等產業進行特別支持和限制措施。早前，澳洲也曾呼籲中國加入 TPP。

簽署後，協定將在 6 國以上走完國內程式的 60 天後生效，預計最早在 2019 年生效。不過，鑒於參加國國內亦存謹慎論調，可以預見未來手續曲折。所以安倍才會把 CPTPP 協議稱之為「玻璃工藝」，並堅定表示「不考慮變更」。

CPTPP 談判。 (圖：百度、FX168 財經網)

不過，CPTPP 協議雖說有 11 過參與，看起來聲勢浩大，但這 11 國全加起來 2017 年 GDP 才美國的一半，中國的 3/4。南韓語帶嘲笑的說：「日本在這兒費半天勁，還不如跟美國徎者中國談一個雙邊協議管用」。

TPP 原本由美國主導，在川普上台後斷然退出，日本等 11 國形同被棄孤兒，頂著 TPP 光環載浮載沉。安倍晉三戮力奔走，終於成就了 CPTPP。而今，川普竟想回鍋當老大，安倍內心想必五味雜陳。持平而論，就算美日過去是同穿一條褲子的哥兒們，安倍也不會樂見美國對他予取予求。