葉倫的最後一役 安聯首席經濟學家聚焦6大看點

環球外匯網今 (30) 日報導，安聯首席經濟學家埃里安 (Mohamed A. El-Erian) 在本周最新發布的報告中預計，美國聯準會可能會在本周的利率決議中強調今年升息三次的意圖，以下是他總結的此次決議值得關注的六大看點。

第一，美國聯準會理事們是否會忽視第四季度的 GDP 數據，轉而關註更加強勁的內部數據，特別是投資和消費；實際上，最新公布的許多數據將被認為，給美國和世界其他國家經濟總體表現穩健增添了涉及面更加廣泛的證據。

第二，全球經濟同步增長以及近期的通膨預計將鞏固今年升息三次的指引。近期美元的貶值也支持這一前景。與去年相比，市場和美國聯準會對全年升息路徑的預期正越來越提早趨同。

第三，市場可能希望看到今年美國聯準會升息次數存在上行風險，即預期若實際情況偏離當前基準的話，那麽更可能會是升息四次，而非兩次。但美國聯準會預計仍將會認為這一風險是平衡的。

第四，與縮表計劃相比，美國聯準會聲明中預計不會出現新的或者顯著的變化；與此同時，有關框架和目標的更廣泛的探索性討論可能會逐步進行，目的是確保持續有效的基準管理，並探索應急、韌性和反應機制，以應對意外的不利衝擊。

第五，隨著穩步推進的美國貨幣政策取得成功，需要將更多焦點放到經濟和市場影響方面，包括美國利率和其他市場估值，以及今年日本央行和歐洲央行面對經濟表現好於預期時可能採取的行動。但是美國聯準會對這些問題的審議不太可能明確地對外公布。

最後，值得注意的是，本周 FOMC 會議是美國聯準會主席葉倫任期內的最後一次會議。她可能會得到同事的很多讚譽。通過與其他理事和地方聯準會主席協調和高效的合作，她有效地推行了利率正常化，逐漸、謹慎、有序地退出多年的非常規貨幣政策。