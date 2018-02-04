美財政部：2018年特朗普政府新增債務將創六年新高

美國財政部近日的一份文件稱，聯邦政府2018財年預計將繼續舉債近萬億美元，幾乎是上一財年的兩倍。

根據美國財政部的這份文件，為財政部擔任顧問的多家銀行聯合預計，2018年聯邦政府預計新增債務9550億美元，達到6年來的最高水平，大幅超過2017財年的5190億美元。

減稅導緻

美財政部稱，做出這樣的預計是基于2018年的“財政展望”，而國會預算辦公室(CBO)最近的一份報告則把問題歸咎于減稅政策所導緻的政府稅收收入下降。

美國總統特朗普稱，大約有300萬工人已經享受到減稅紅利，此外公司稅降至21%預計令家庭收入平均增長超過4000美元等。但聯邦政府也預測，減稅政策將在未來10年内令政府減少約1.45萬億美元的稅收收入。

美國聯邦政府的債務水平由政府的預算和開支是否平衡決定，而政府預算需要國會批準。目前，圍繞新一財年的政府預算案還在國會僵持不下，對于是否增加基建和國防等開支，國會内還在激烈讨論。

特朗普在1月30日的國情咨文中，對于財政赤字和政府債務隻字未提，僅強調過去一年的任期裡經濟增長、股市和就業的表現，倒是對減稅政策大書特書，并呼籲國會拿出法案為新的基礎設施建設提供至少1.5萬億美元投資。對于這種避重就輕的做法，提示經濟風險的分析人士感到失望。

前裡根政府顧問、哈佛大學經濟學家菲爾斯坦因(Martin Feldstein)認為，政府債台高築的情況太糟糕：“政府預算赤字和債務持續增長是一個很嚴重的問題，不僅是長期問題，而且是迫在眉睫的問題。”

債務加重背後

目前，紐約的國債鍾顯示，美國的債務總額已經高達20.6萬億美元，聯邦預算赤字將近6500億美元。而美國的國内生産總值(GDP)為19.78萬億美元，也就是說，債務和GDP比率為104%。

除了移民問題，民主和共和兩黨在2018財年長期預算案上的另一分歧是國防支出，共和黨主張提高防務支出，民主黨認為非防務支出也要同步提高。回顧曆史，裡根時期的美國政府同樣債台高築，其中一個重要原因就是為了強化軍事實力，而這也是特朗普政府如今一再強調的。

戰争因素、大規模減稅和經濟刺激計劃都可能造成政府債務負擔加重。比如裡根和小布什時代的減稅、令美國難以自拔的兩伊戰争、奧巴馬政府的經濟刺激計劃。

美國財政部前高級顧問厄尼(Ernie Tedeschi)稱，此次不同之處在于，是美國自裡根時代以來在非衰退期内占GDP比重最高的借款水平。

美國媒體分析稱，投資者對于這種政府欠債上瘾和高通脹水平的風險的擔憂已經體現在股市上了，這也是為什麽美國10年期國債收益率能升至2014年來的最高水平。

過去的一周裡，道瓊斯工業平均指數下跌超過1095點，創下自2008年10月10日以來最大跌幅， 當時道瓊斯指數下跌了1874點。2月2日，道指下跌665.75點，或2.54%，報收于25520.96點，遭遇了2016年6月以來的最大單日跌幅。

分析認為，此次大幅下挫的主要原因是強勁的就業數據，美國2018年1月非農就業人數增加20萬，失業率仍然維持在17年來最低的4.1%。強勁的就業數據推動美元與美國國債收益率攀升。

發行萬億美元國債

上述美國財政部文件還預計，2019年將發行超過1萬億美元國債，達到1.083萬億，2020年將達到1.128萬億美元。另據美國智庫“聯邦預算問責委員會”(Committee for a Responsible Federal Budget)在其最新報告中估計，美國聯邦預算赤字將在2019年突破10萬億美元。出于對財政政策失控的擔憂，華爾街甚至已經開始出現讨論2019年經濟衰退的聲音了。

美聯儲是政府債券的重要買家之一，從2008年金融危機以來，美聯儲買下了大量政府債券，即量化寬松，這也是向社會提供資金、刺激經濟的重要方式。不過，最近美聯儲認為經濟已經在複蘇之中，因此決定停止購買政府債券，即“縮表”。所以，財政部未來必須找到新的買家。

2017年9月，美聯儲宣布從10月開始縮減其高達4.5萬億美元的資産負債表，每月將縮減60億美元美國國債和40億美元抵押貸款債券。

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