後葛瑞芬時代首秀新同學哈里斯24分率快艇戰勝公牛

▲快艇新同學 Tobias Harris 攻下全隊最高 24 分，漂亮打出「後葛瑞芬時代」首勝。（圖／美聯社／達志影像） ▲快艇新同學 Tobias Harris 攻下全隊最高 24 分，漂亮打出「後葛瑞芬時代」首勝。（圖／美聯社／達志影像）

快艇於本周將前一哥「幹籃哥」 Blake Griffin （葛瑞芬）送至活塞，換回 Tobias Harris 等 3 名球員，今（ 4 ）日快艇主場迎戰公牛的比賽中，新同學 Harris （哈里斯）轟下 24 分，率領快艇終場以 113 ： 103 擊敗公牛，快艇拿下「後葛瑞芬時代」首勝。

快艇近期與活塞進行交易，快艇送走陣中頭號球星 Griffin ，換來活塞 Harris 、 Avery Bradley 與 Boban Marjanovic ， Griffin 也在日前完成活塞的首場比賽，攻下 24 分的高分。

快艇新同學 Harris 沒讓快艇球迷失望，與 Danilo Gallinari 一同轟下全隊最高的 24 分，本場比賽在兩位球員帶領下打出相當棒的快攻反擊，以 33 分的快攻分數，成為本季新高。

快艇教練 Doc Rivers 對於新的陣容感到滿意，「Harris 跟 Gallinari 今晚擁有好的化學效應，我必須找尋兩人最好的搭配，我們的進攻相當流暢，今天打出應有的默契。」

Harris 賽後受訪時則表示對於新的球隊感到相當開心，「我對這個球隊感到很棒，我真的很開心，並且期待繼續與我的新隊友搭配。」

Harris 攻下全隊最高的 24 分，另一名新同學 Avery Bradley 則攻下 8 分、 4 助攻的成績，漂亮拿下「後葛瑞芬時代」的首勝。

（▲影片翻攝自 Youtube）

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