NBA／自衛推球迷聯盟決定不對威少進行懲處

雷霆在日前對金塊的比賽慘遭對手絕殺，而在賽後陣中球星 Russell Westbrook(威斯布魯克)遭到一名喝醉的丹佛球迷挑釁，他也因此推了對方一把。今 (4) 日聯盟針對此事做出裁決，Westbrook 將不會受到任何的懲罰。

在該場賽後，Westbrook 正打算走出球場，但突然有一名球迷擋住他的去路，並大聲向他咆嘯；Westbrook 當下推了對方，裁判也迅速上前制止，防止事態擴大。

在活塞和溜馬的「奧本山事件」後，NBA 當局對於球員和球迷之間的衝突變得相當敏感，Stephen Curry 過去就因為朝觀眾席丟牙套而被罰款。

不過這一次的衝突起因是因為球迷違規來到場上，而且 Westbrook 顯然看起來更像是受害者，所以外界認為聯盟這樣的判罰是正確的，因為球員的人身安全也必須受到保護。

這次的裁決似乎可看作是 NBA 嘗試傳遞的一種訊息：球員不能去觀眾席挑戰球迷，反之，球迷也不能來到球場上叫囂。為了防止兩者之間的衝突，明確劃分彼此的活動範圍是有必要的。

至於那一名球迷，他不僅要收到法院的傳票，而且也已經被禁止入場觀看比賽。

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