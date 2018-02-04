封關前賣壓湧現免驚 這2利多支撐 台股後市可期

隨農曆春節封關進入倒數，投資情緒較偏觀望，追價意願不高，台股持續高檔整理，不過，法人表示，這僅是短期干擾，目前景氣基本面和資金面表現正向支撐下，仍看好台股年後表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段市場正反消息參半，雖大盤表現平平，出現獲利調節賣壓，不過目前景氣持續復甦，資金面仍然充沛，盤勢仍處在多頭格局，加上現階段市場普遍聚焦於企業本業表現上，顯示出市場信心仍相對為強。

至於匯市部分，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，目前美元指數處於下降趨勢，外資大量匯回機率不高，不過美國 FOMC 會議維持基準利率不變，會後聲明指出通膨預期升溫，不排除聯準會可能增強全球升息次數的預期，投資人須持續留意美元走勢，對市場資金面的影響。

此外，廖哲宏認為，國際經濟表現良好，目前美元走勢仍有利資金走向，且外資持續買超台股，在此趨勢下，除了面臨短期波段漲幅較大的調整壓力外，台股並無明顯利空，預料行情仍將呈現震盪走高的格局。

整體看來，即便年關將近賣壓湧現，但目前外資買盤尚未退潮，加上基本面、資金面和信心面都有利支撐盤勢，預期在資金輪動快速輪動下，盤面仍以個股表現為主。

投資布局上，科技股持續受到市場青睞，建議投資人可關注 AI、Big Data 與 Cloud 高速運算架構等題材；傳產股方面，則可留意原物料股中的鋼鐵股，預期盤價在年後有望走升。