挺新南向 9國銀挺進澳洲並集中3大城市

響應政府新南向政策，本國銀行除積極擴展東南亞市場，也挺進澳洲，繼合庫銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、玉山銀行、台新銀行、中信銀行之後，台灣銀行雪梨分行 2 日也正式開幕，成為第 9 家在澳洲設立據點的台資銀行，董事長呂桔誠更透露，德國法蘭克福及東協的越南、菲律賓、印尼及馬來西亞等辦事處也積極申設當中。

呂桔誠 2 日親自率領總行高階主管親赴雪梨主持開幕酒會，並與我國駐澳洲代表處常以立大使、新南威爾斯州政府計畫廳長 Hon. Anthony Roberts、雪梨市市長代表 Clr. Jess Scully、駐雪梨台北經濟文化辦事處王雪虹處長、ANZ 集團新南威爾斯州主席 Hon. Warwick Smith 及澳台工商委員會會長 Mr. John Toigo 等貴賓共同剪綵揭牌。

呂桔誠致詞時指出，澳洲經濟具高度發展潛力，許多台商在此深耕經營有成，台灣銀行前進雪梨，是區域布局及國際布局的新里程碑，國際營運據點已涵蓋歐、美、亞、澳、非五大洲，將可提供全球全時的整合金融服務。

台銀近期積極推動「加強與國際連結、布局全球」的國際化目標，去（2017）年 12 月及今年 1 月剛成立矽谷及曼谷辦事處，雪梨分行也跟著開業，目前德國法蘭克福及東協的越南、菲律賓、印尼及馬來西亞等國申設代表人辦事處的進程亦正積極開展，並加強與國際指標銀行的合作夥伴關係，充分展現其融合政府「新南向」及「亞洲矽谷」等政策，強化跨境服務平台，深化國際業務之動能與決心。

根據金管會統計，若加上台灣銀行，目前已有 9 家本國銀行在澳洲設立據點，包括合庫銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、玉山銀行、台新銀行、中信銀行等。

至於本國銀行澳洲據點落腳處，主要在雪梨、布里斯本與墨爾本等 3 處，其中兆豐銀行在雪梨、布里斯本及墨爾本都設有分行；合庫銀行則在雪梨及墨爾本都有分行；台灣中小企銀在雪梨、布里斯本有分行；華南銀行及玉山銀行都在雪梨設分行；台新銀行則在布里斯本設分行；中信銀行在雪梨設有辦事處。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』