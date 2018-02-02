蘋果吾道不孤 全球智慧手機出貨量也同步滑落

在稍早蘋果公司 (AAPL-US) 發布創紀錄的財報後，Strategy Analytics 也發布了關於智慧手機產業的最新數據。這家分析公司表示，全球智慧手機出貨量在假期季度遭遇了最大的年度降幅。

根據該公司數據，全球智慧手機出貨量 2017 年第 4 季下降 9%，從上年同期的 4.387 億支下降至 4.082 億支。該公司表示：「這是智慧手機歷史上最大的一次下滑。」

Strategy Analytics 認為，下跌的原因主要來自「巨大的中國市場崩潰」。在中國，由於替代率放緩和「普遍缺乏亮點手機」，中國需求年減 16%。

全年智慧手機出貨達 15 億支，與 2016 年相比增長了 1 個百分點。

至於蘋果的特殊情況，Strategy Analytics 表示，iPhone 在假日季節占據了智慧手機市場比率約 19%，三星和華為都在不斷攀升。蘋果最近一季 iPhone 出貨量為 7730 萬支，比上年同季的 7830 支略有下降。

Google Pixel 手機 （圖取自谷歌官網）

Strategy Analytics 公司的 Neil Mawston 表示，蘋果如果要重回增長，它需要「推出新一波低價的 iPhone」，瞄準低端市場。

「蘋果在 2017 年第 4 季出貨了 7730 萬支智慧手機，較 2016 年第 4 季的 7830 萬支下滑 1%。儘管強勁的 iPhone X 需求和 iPhone 平均售價逼近 800 美元，但我們注意到全球 iPhone 的銷量實際上在過去 8 季中有 5 季年率呈現下滑。」 「如果蘋果希望在未來擴大出貨量，那麼將需要推出新一波便宜的 iPhone，並開始推低價格曲線，而非推升。」

蘋果公司把假期季節銷售量略減的原因歸納為當季周數較前一年少了一周，去年第 4 季有 13 周，而前年為 14 周。同時是出貨量下降 9%，但同樣的解釋也可能同樣適用於整個產業。