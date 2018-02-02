外資挺鴻海攻AI連2買 蘋概見低接買盤 三大法人賣超7.47億元

台股今 (2) 日呈現封關前夕盤整盤，儘管指數又回測月線支撐，靠鴻海及台積電相對抗跌撐盤，終場下跌 34.02 點，以 11126.23 點作收。三大法人則是均偏空，外資及陸資賣超 4.4 億元，投信賣超 3.31 億元，自營商小買 0.24 億元，自行賣超 0.24 億元，三大法人合計賣超 7.47 億元。個股部分外資買盤回流蘋概股，並連續第 2 日買超鴻海。

期貨部分，三大法人僅自營商偏多，外資續減碼多單 3899 口，淨部位多單續降到 44044 口；投信加碼空單 253 口，淨部位空單來到 35597 口；自營商回補空單 1075 口，淨部位空單降到 877 口，合計三大法人減碼多單 3077 口，淨部位多單為 7570 口。

外資今天買盤有回流到蘋概股的跡象，包括鴻海、可成、欣興、旺宏、台郡、仁寶等，都獲得外資加碼，其中鴻海也是連續 2 天獲得外資買超。

另外農曆年前將舉行股東會討論合併案的日月光及矽品，今天也雙雙獲得外資買超。反觀外資卻在華邦電法說會前夕大砍近 3 萬張，創單日賣超歷史第 3 高。

至於之前外資多買超的金融股，今天則是轉為賣多於買，包括中信金、元大金、第一金、永豐金、台新金、玉山金、兆豐金、富邦金、國泰金都見到外資賣超。

ETF 部分，外資重新賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 4 天賣超，轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 13023 張，第 2 名聯電，買超 11984 張，第 3 名晶電永豐 77 購 03，買超 8000 張，第 4 名日月光，買超 7699 張，第 5 名可成，買超 6154 張。6 到 10 名依序為，欣興，買超 5232 張；鴻海，買超 4466 張；元大台灣 50 反 1，買超 4465 張；晶電永豐 76 購 05，買超 4400 張；矽品，買超 3890 張。

外資集中市場賣超第 1 名華邦電，賣超張數 29980 張，第 2 名 TPK-KY，賣超張數 8986 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 8536 張，第 4 名中信金，賣超 7402 張，第 5 名台積電，賣超 6665 張。6 到 10 名依序為，技嘉麥證 77 購 01，賣超 5307 張；長榮，賣超 4074 張；台積電麥證 77 購 01，賣超 3986 張；可成麥證 77 購 02，賣超 3919 張；元大金，賣超 3442 張。

法人表示，隨著農曆封關日越來越近，外資及內資的動作也轉趨保守，陸續處分手中持股，僅低接年後相對有表現機會的個股，大盤成交值也跟得慢慢縮小，整體來看，下周大盤成交值預料將持續萎縮，指數還是以區間狹幅盤整為主。