永慶與信義互指對方侵害專利 永慶今先提告 求償1元及登報道歉

永慶房屋與信義屋 (9940-TW) 兩大型房仲業今 (2) 日互指對方侵害專利，永慶房屋今日委由律師正式向智慧財產法院提出專利訴訟，檢舉信義房屋在特定服務及網頁上涉嫌侵害永慶房屋專利，永慶要求信義停止不當行為，並要求賠償 1 元及登報道歉。

對此侵權官司，永慶房屋委由長江科技商務法律事務所向智慧財產法院提起侵害專利權官司，並發布新聞稿，其中指出，創新是永慶的 DNA，該公司成立 30 年來，無論在經營、服務及人才管理等，不斷創新服務，解決消費者痛點，特別是在網路及科技運用。

長江科技商務法律事務所在接受採訪時指出，此訴訟主要是針對信義房屋涉嫌以網站提供服務的設計及技術，侵害永慶房屋專利，因此在今日提告，且提高對象主要是信義房屋，並未涉及控告信義房屋負責人周俊吉；同時，這也是永慶房屋首度針對信義房屋的涉嫌侵害其專利權提告。

信義房屋對此回應強調，對於永慶房屋涉嫌大量專利侵權，信義房屋原僅欲對其提出規勸，今則將依法提出專利訴訟，絕不寬怠。

信義房屋並指出，對於永慶房屋今日發布新聞稿之行為，已涉嫌違反公平交易法，將循法律途徑提出訴訟，絕不姑息。同時，信義房屋向來注重創新研發，並尊重智慧財產權，目前有效專利數為房仲業者之冠。

信義房屋也指出，目前信義房屋手中等有效專利件數超過 50 件。