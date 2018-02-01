外資中止連6賣鴻海 三大法人買超11.4億元

台股今 (1) 日在電子三雄強力反彈，一度大漲逾 100 點，終場上漲 56.46 點，以 11160.25 點作收。三大法人投信相對偏空，外資及陸資買超 13.78 億元，投信賣超 1.24 億元，自營商賣超 1.13 億元，合計三大法人買超 11.42 億元。個股方面，外資重新回頭買超鴻海，買超 5473 張。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 1739 口，淨部位多單回降到 47947 口；投信回補空單 457 口，淨部位空單來到 35344 口；自營商回補空單 1207 口，淨部位空單來到 1950 口，合計三大法人減碼多單 75 口，淨部位多單為 10653 口。

外資今天買盤相當分散，其中最值得注意的，是外資終於停止賣超鴻海，中止連 6 天賣超，連帶蘋概股日月光、華通、可成、玉晶光、康控 - KY、台郡等，也獲外資加碼。反倒是面板雙虎友達與群創，今日外資賣壓相當沉重，高居外資賣超前 2 名。

傳產股部分，今年將進行董監事改選的中石化，連續 3 天獲得外資加碼，是否有機會上演董監改選行情，也成投資人關注焦點。

金融股部分，外資整體買賣力道呈現縮手，但仍是買多於賣，包括開發金、富邦金、永豐金、國泰金、合庫金、國票金、玉山金、華南金等還是獲得外資加碼，至於新光金、中信金、第一金、兆豐金則是外資減碼標的。

ETF 部分，外資中止連續 4 天賣超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連續 4 天賣超，同時也是近 3 周單日最大賣超張數。

外資集中市場買超第 1 名為中石化，買超張數 14715 張，第 2 名旺宏，買超 11259 張，第 3 名旺宏元大 77 購 04，買超 9250 張，第 4 名旺宏永豐 77 購 05，買超 8950 張，第 5 名開發金，買超 7943 張。6 到 10 名依序為，日月光，買超 5767 張；鴻海，買超 5473 張；旺宏群益 76 購 07，買超 5220 張；統一，買超 4591 張；旺宏國泰 77 購 01，買超 4350 張。

外資集中市場賣超第 1 名友達，賣超張數 46857 張，第 2 名群創，賣超張數 24139 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，賣超 18872 張，第 4 名中石化麥證 79 購 01，賣超 7440 張，第 5 名中石化麥證 77 購 01，賣超 7248 張。6 到 10 名依序為，矽格麥證 77 購 01，賣超 6979 張；華邦電麥證 77 購 01，賣超 6183 張；欣興，賣超 5485 張；鎧勝麥證 78 購 01，賣超 4986 張；美律麥證 77 購 01，賣超 4479 張。

法人表示，外資依然維持換股操作策略，在台股進入農曆春節長假前夕，外資並沒有太多拉高指數的意願，持續透過換股，選擇年後有機會走揚的族群及個股，整體來看，具有漲價題材等基本面保護的族群，仍將是盤面上資金停留的指標，也將是在農曆封關日前，最具抗跌力道的族群。