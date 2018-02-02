台股盤後－鴻海搶進AI市場捧場 蘋概跌深反彈 惟周K線連2黑

台股今 (2) 日呈現農曆年前盤整，儘管鴻海相對抗跌，但是台積電早盤陷入整理，壓抑指數又回測月線支撐，所幸台積電力拚回平盤，加上蘋概股也是漲多於跌，指數跌幅收斂，終場下跌 34.02 點，以 11126.23 點作收，成交值 1196.14 億元。周線下跌 20.87 點，K 線連 2 黑。

以中小型股為主的櫃買市場則是在平盤上下震盪，高低價差僅 0.6 點，午場過後盤勢翻黑，終場下跌 0.31 點，以 152.56 點作收，成交值 309.22 億元。

台股今天類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是油電燃氣類股，跌幅達 3%，塑膠、光電、電子通路、食品、航運等也下跌逾 1%，其他類、玻陶、通信網路、化學、水泥、電器電纜、汽車、化學生醫、電腦設備、金融、建材營造、電子零組件、紡纖等也均收黑。

至於上漲類股則有其他電子、造紙、電機機械、觀光、貿易百貨、生醫、鋼鐵、橡膠、半導體等。

鴻海今天成為多方指標，董事長郭台銘宣示要砸 100 億元重金攻 AI，市場看好鴻海轉型發展，推升鴻海股價大漲近 2%。至於鴻家軍則是相對平淡，僅樺漢、群創、建漢、台揚等收紅。

至於蘋果去年第 4 季財報不錯，儘管第 1 季財測趨緩，但是蘋概股依然強勢表態，其中可成可望接獲 6.1 吋新機種機殼，今天大漲 6%，致茂、台郡、良維、新普、穩懋、正崴、旺宏、和碩、華通、新至陞等也均收紅。

另外被動元件也受惠於國巨調漲電阻報價，帶動九豪、信昌電、聚鼎、大毅、立隆電、金山電、禾伸堂收紅。

電子權值股的台積電及大立光，儘管台積電早盤偏弱，但是午盤過後拉回到平盤，至於大立光則是虎頭蛇尾，早盤一度站上 4100 元大關，但是午盤後開始翻黑，終場又跌破 4000 元整數大關。

分析師林孟漢表示，台股今天第 2 度回測月線，但是多方依然有守，因此可以視為大盤將進入先蹲後跳的格局，只不過差別會是在農曆年前就跳，還是農曆年後才會跳，整體來看，台股在農曆年假之前還是會進行盤整，預料今年相對有題材的個股及族群，才會比較容易獲得資金加持。