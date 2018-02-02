只玩字母表怎麼夠？ 谷歌又在財報裡玩起了「數字」

摘要：Alphabet 的名稱是字母表的意思，谷歌選擇這個單詞是為了向人類的語言致敬。在周四發布的第 4 季財報中，Alphabet 宣布庫藏股谷歌 8,589,869,056 美元的股份，這個數字藏著什麼玄機？

眾所周知，谷歌的母公司 Alphabet 是「字母表」的意思。2015 年，谷歌創始人之一、現 Alphabet CEO 拉里 · 佩奇稱，之所以選擇這麼一個單詞做公司名，是因為字母表代表着人類最重要的發明之一——語言，而語言也是谷歌搜尋的核心。

不過，這群矽谷的科技精英不滿足於一個字母表，最近又在數字上做起了文章。

在當地時間周四發布的第 4 季財報中，Alphabet 宣布庫藏股谷歌價值 8,589,869,056 美元的股份。

Alphabet 解釋道，之所以選擇這樣一個數字，是因為 8,589,869,056 是一個完全數。

何為完全數？

完全數，也被叫做完美數，其所有真因子（除自身以外的約數）之和恰好等於它本身。

例如，最小的完全數是 6，其所有約數是 1、2、3、6，除了它本身 6 之外，其餘三個數字相加，1+2+3=6，恰好為它本身。下一個完全數是 28，28 的約數有 1、2、4、7、14、28，除了 28 之外，其他五個數字相加，正好等於 28。

Alphabet 選擇的這個數字，8,589,869,056 共有 33 個真因子，其和恰好是 8,589,869,056。

谷歌玩這種數字遊戲已經不是第一次了。谷歌的英文名 Google 實際上就來自一個詞 googol，這個詞代表 10 的 100 次方，換言之，是 1 後面帶 100 個零。

周四，Alphabet 四季報發布，其每股收益為 9.7 美元，遜於市場預期的 9.98 美元；但營收達 323.2 億美元，高於市場預期的 318.6 億美元。

周四，Alphabet 股價收跌 0.19%，報收 1167.7 美元。

圖表來自雅虎財經

第四季營收中，谷歌的廣告收入占到了 272.7 億美元，依然是促進 Alphabet 營收增長的最重要來源。

此外，谷歌 CEO Sundar Pichai 着重強調了谷歌的雲服務，稱這是一個每季度能帶來「十億級」美元收入的業務。儘管目前谷歌的雲服務落後於亞馬遜和微軟的雲服務，但是 Pichai 稱，2017 年，谷歌雲服務平台是「擴張最快的主要公共雲服務平台」。

全年來看，Alphabet 實現營收 1109 億美元，年增率增長 23%。

『新聞來源／華爾街見聞』