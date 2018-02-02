【日盛投顧】盤後分析－整理偏多 逢回站在買方

1. 週五台股早盤走跌，一度回檔逼近月線，但隨即在蘋概股走強以及台積電止穩下，加上亞洲盤賣壓減輕，市場賣壓趨緩，指數逐漸回穩，終場指數下跌 34.02 點，以 11126.23 點作收，成交量為 1199.64 億元。

2. 觀察台股技術面，近期指數已經連續兩日未再跌破短線低點，且回檔過程中月線並未實質跌破，加上低檔月線持續上揚，而五日均線目前雖為反壓，但已經開始往短線低點扣抵，壓力亦逐漸減輕。在技術指標上，日 KD 回到 50 附近，K 值與 D 值開口縮小，顯示市場賣壓已有趨緩現象，而隨著農曆年將近，僅剩六個交易日，市場成交量不易放大，年關前整理偏多機會較大。

3. 週五三大法人合計賣超 7.35 億元，外資 - 4.28 億元、投信 - 3.31 億元、自營商 + 0.24 億元。

◆工具機、年節概念股偏強 電子留意蘋概、被動元件與 IC 設計

1. 電子成交比重超過 70%，仍為盤面主軸，蘋果公布財報，去年第四季 (財報為 2018 年第一季) 銷貨量 77.3 百萬支，略低於預期，但財報則優於預期，市場看好第二季安卓陣營手機備貨以及蘋果第三季訂單將開始回升，帶動蘋概股走揚，包括 2317 鴻海、2474 可成、6269 台郡、3105 穩懋等；被動元件 2327 國巨調漲價格，且預估未來仍有調漲空間，股價再度走強，帶動 8043 蜜望實、2478 大毅走高，3034 聯詠受惠於驅動 IC 價格喊漲，股價低檔轉強，3035 智原則受惠於高速晶片概念，高檔強勢整理；3443 創意、3661 世芯 - KY 等 AI 概念股表現仍強，封測 2311 日月光業績逐漸脫離谷底，2441 超豐在新客戶與測試業務第二季投產下，股價沿 10 日均線走強。

2. 非金電仍以原物料為主，國際紙漿與文化用紙在農曆年後預估價格上漲，帶動 1907 永豐餘，1904 正隆等股價走高，油價續漲，塑化股近期回檔，留意法人動態，燁聯不銹鋼盤價漲幅創近五個月最大，帶動 2031 新光鋼走高，9958 世紀鋼簽訂離岸風機 MOU，帶動股價走強；動力電池在電動車為長線趨勢下，市場需求增溫，4721 美琪瑪、4739 康普股價表現仍屬強勢、工具機 2049 上銀、1597 直得營運向上，股價強勢。農曆年節將至，食品股 1215 卜蜂在月線高檔整理，1216 統一沿月線盤堅、百貨股 2903 遠百、8454 富邦媒走強、觀光 2731 雄獅法人增持持股；生技股則是以個股表現為主，4105 東洋、6446 藥華藥、4107 邦特、6497 亞獅康 - KY 等股價仍屬強勢。

3. 金融股短線跌破月線，走勢進入整理，但中線格局並未破壞，指標股 2882 國泰金、2881 富邦金、2892 第一金等為指標。

