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台股盤後－新台幣回升 電子三雄聯手拉抬 惟11200得而復失

新台幣回升再現驚驚漲，電子三雄聯手拉抬，惟11200得而復失。(鉅亨網資料照)
新台幣回升再現驚驚漲，電子三雄聯手拉抬，惟11200得而復失。(鉅亨網資料照)

台股今 (1) 日在新台幣續升帶動下，電子三雄強力反彈，推升指數開高走高，一度大漲逾 100 點，順利站上 11200 點大關，不過午盤過後，高檔賣壓開始湧現，最後一檔更受到台積電失守 260 元大關影響，指數收斂 15 點，終場上漲 56.46 點，以 11160.25 點作收，成交值 1209.3 億元。

以中小型股為主的櫃買市場更是虎頭蛇尾，雖然同樣開高，但遇到賣壓湧現，中場過後開始翻黑，終場則是最低點 152.87 點作收，下跌 0.28 點，成交值 373.64 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 1.4%，造紙、其他電子漲幅也超過 1%，貿易百貨、觀光、電器電纜、食品、油電燃氣、航運、水泥、塑膠、電子零組件、光電、通信網路、紡纖、化學、資訊服務、電機機械、橡膠等也均收紅。

至於下跌類股則有汽車、電腦設備、生醫、電子通路、其他類、建材營造、鋼鐵、化學生醫、玻陶、金融等。

電子三雄台積電、鴻海及大立光，今天又同步反彈，其中台積電一度收復 260 元大關，儘管尾盤失守，但是仍順利站上 5 日線及 10 日線之上。

鴻海更是出現外資道歉行情，儘管鴻海昨天股東臨時會，外資並不領情，不過今天鴻海股價硬是走揚，盤中也一度站上月線。

至於股王大立光更是全場均在平盤之上，尤其尾盤更出現急拉，差一檔就以全場最高點作收。

而漲價題材族群也持續獲得買盤簇擁，包括被動元件的凱美及智寶，康控 - KY 也因為短線跌幅深，吸引搶短買盤湧入，股價急攻漲停。同時也傳出要續漲 5-10% 的 MOSFET 族群也同樣吸金，包括茂達、大中等也均獲買盤加持。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股目前呈現短線拉回整理的盤勢，昨天指數開低後受到月線支撐，加上成交值也開始萎縮，另外陸股也出現春節調節賣壓，同時市場也在聚焦蘋果財報，蘋概股將呈震盪焦點，由於下周將進入封關前的最後關鍵，也要慎防資金過年前賣股過年的賣壓。

 

 

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