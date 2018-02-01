台股盤後－新台幣回升 電子三雄聯手拉抬 惟11200得而復失

台股今 (1) 日在新台幣續升帶動下，電子三雄強力反彈，推升指數開高走高，一度大漲逾 100 點，順利站上 11200 點大關，不過午盤過後，高檔賣壓開始湧現，最後一檔更受到台積電失守 260 元大關影響，指數收斂 15 點，終場上漲 56.46 點，以 11160.25 點作收，成交值 1209.3 億元。

以中小型股為主的櫃買市場更是虎頭蛇尾，雖然同樣開高，但遇到賣壓湧現，中場過後開始翻黑，終場則是最低點 152.87 點作收，下跌 0.28 點，成交值 373.64 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 1.4%，造紙、其他電子漲幅也超過 1%，貿易百貨、觀光、電器電纜、食品、油電燃氣、航運、水泥、塑膠、電子零組件、光電、通信網路、紡纖、化學、資訊服務、電機機械、橡膠等也均收紅。

至於下跌類股則有汽車、電腦設備、生醫、電子通路、其他類、建材營造、鋼鐵、化學生醫、玻陶、金融等。

電子三雄台積電、鴻海及大立光，今天又同步反彈，其中台積電一度收復 260 元大關，儘管尾盤失守，但是仍順利站上 5 日線及 10 日線之上。

鴻海更是出現外資道歉行情，儘管鴻海昨天股東臨時會，外資並不領情，不過今天鴻海股價硬是走揚，盤中也一度站上月線。

至於股王大立光更是全場均在平盤之上，尤其尾盤更出現急拉，差一檔就以全場最高點作收。

而漲價題材族群也持續獲得買盤簇擁，包括被動元件的凱美及智寶，康控 - KY 也因為短線跌幅深，吸引搶短買盤湧入，股價急攻漲停。同時也傳出要續漲 5-10% 的 MOSFET 族群也同樣吸金，包括茂達、大中等也均獲買盤加持。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股目前呈現短線拉回整理的盤勢，昨天指數開低後受到月線支撐，加上成交值也開始萎縮，另外陸股也出現春節調節賣壓，同時市場也在聚焦蘋果財報，蘋概股將呈震盪焦點，由於下周將進入封關前的最後關鍵，也要慎防資金過年前賣股過年的賣壓。