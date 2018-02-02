防殖利率飆升 日央行宣布「無限量」購債 日圓連三貶

受到美債殖利率近期來大漲的影響，日本央行 (BOJ) 週五 (2 日) 宣布，將擴大 QQE 購債規模，以壓制日債市場跟隨美債一同出現拋售之趨勢。

日本央行週五 (2 日) 表示，將在現行的「殖利率曲線」定錨政策上，於日債十年期殖利率 0.11% 之水平「無限量」買進十年期日債，這意味著十年期日債殖利率 0.11%，將成為日債殖利率的「天花板」。

週五 (2 日) 日債聞聲自日內高點 0.099% 急挫至 0.086%，日圓也延續連三日走貶之趨勢，截至週五 (2 日) 午盤 13 時許，美元兌日圓續貶 0.22% 暫報 1 美元兌 109.66 日圓，刷一週新低。

美元兌日圓日線走勢圖 圖片來源：investing.com

週五 (2 日) 同日，日央行還宣布提高 5 - 10 年期日債之購債規模至 4500 億日圓，此前週三 (31 日) 日央行亦曾經擴大了 3 - 5 年期的日債購買量。

資產管理公司 Sompo Japan Nippon Koa Asset Management 固定收益經理人 Shinji Hiramatsu 對週五 (2 日) 日央行的新措施表示，日本央行打算在 0.11% 的殖利率水準上「無限量」購債，這意味著十年期日債殖利率將繼續低於 0.1%。

Shinji Hiramatsu 說道：「這說明了日央行的貨幣政策，仍將堅守殖利率曲線定錨，並且告訴市場一個固定利率目標，進行固定利率的操作。」

市場人士表示，因近期美債殖利率大幅上行，日本央行此舉主要是為防美、日利差收窄，日本央行是期待繼續維持美、日利差擴大，以達到日圓貶值之果效，因若美元貶值推升日圓匯價，那麼恐怕將嚴重不利日本出口競爭。