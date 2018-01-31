堅守0.1%紅線 日本央行進場購債操作 阻升10年期國債殖利率

在全球債券拋售下，日本 10 年期國債殖利率一度短暫上漲超過 2 個基點，突破 0.10％，為 7 月 11 日以來的最高點，交易員分析，日本央行是否持續無限量購買固定利率債券，將是 10 年期國債殖利率 0.1％關卡能否守住的關鍵。

10 年期日本國債殖利率一度突破 0.1%。

日本央行明確表態不會容忍日本國債殖利率進一步上漲，周一進行「RINBAN」購債操作，購買 3-5 年期債券，持有金額從 3000 億日元拉升到 3300 億日元，為 7 月份以來首次增加；而 1 月 9 日回購的 10-25 年債券則減持 100 億日元，這些動作嚇倒了交易商。

周一在日本央行的操作下，10 年期日本國債殖利率終場雖以 0.087％作，不過，周二再度漲升來到 0.096%，再次接近日本央行 0.1% 的底線。

巴克萊評級策略師 Naoya Oshikubo 在評論日本央行的 POMO（永遠市場公開行動；Permanent Open Market Operation）干預時，認為日本央行十分清楚 10 年期國債收益率接近 0.1％，並明確表明控制國內政府債券殖利率的意圖。

但為什麼日本央的「RINBAN」購債操作是在 3-5 年期債券操作呢？按照 Oshikubo 的說法，日本央行很可能用 3 - 5 年期貨券殖利率來表示立場，因為 5 年期收益率接近 10 年，可以有影響。

巴克萊利率策略師預測，如果日債殖利率持續上漲，未來日本央行還會出現類似的操作。儘管日本央行的購債操作可以緩解日債殖利率的上漲，但要知道，日債殖利率上漲的真正原因還是受到美債的殖利率帶動。

目前美元兌日元已經回到原來的水平，但 10 年期美債殖利率進一步上漲，日本央行將被迫更積極操作，因為來自美債殖利率上漲的外溢效應最終會帶動各國債券殖利率跟漲。