特斯拉擴展版圖 太陽能產品將進駐Home Depot百家門市

特斯拉正計劃與美國家用改造用品與建材零售商合作，擴大其太陽能產品的能見度，將在 Home Depot 的 800 間門市，建設品牌專屬銷售空間，這是對特斯拉的再生能源產品是否具有主流市場吸引力的關鍵測試。

據《彭博社》報導，特斯拉 (TSLA-US) 將在 Home Depot(HD-US) 的 800 間分店，打造品牌的銷售空間，預計今年上半年將完成設置，將會有特斯拉員工駐點，並展示太陽能電池板與 Powerwall 電池，展示尺寸達高 12 英尺與寬 7 英尺。

知情人士透露，美國第二大家居裝修連鎖商店 Lowe’s，也在與 Tesla 討論銷售太陽能產品的事宜，其中不願具名的消息人士說，Home Depot 可能也會展示特斯拉的太陽能屋頂，特斯拉、Lowe's 和 Home Depot 拒絕對這些計劃發表評論。

Home Depot 為全球最大的零售商之一，旗下有 2200 多間門市，特斯拉與 Home Depot 的合作案，對於想擴展太陽能業務，為很好的一步，但在此之前，也有幾間公司嘗試這樣做過，但失敗了，此外，美國的太陽能市場最近正面臨萎縮。

Home Depot 過去曾與 SolarCity Corp 合作，但並未在店內展出實際的產品，而 SolarCity 的品牌也已不存在。

對 Home Depot 來說，展示特斯拉的太陽能電池板和 Powerwall 電池，也是一個提升品牌知名度的方式，而家裝行業現狀看好，不斷上升的房屋價格，使得美國人自己改造房屋，幫助該連鎖店免於被更大的零售業吞噬。

特斯拉太陽能屋頂示意圖 (圖: 特斯拉官網)

根據特斯拉的網站，太陽能電池板系統的平均成本為 1 萬美元至 2.5 萬美元，電池另外計費為 7000 美元，而剛問市的特斯拉的太陽能屋頂，平均價格為 5.2 萬美元。