黃金今年開漲別高興太早 荷銀：未來幾周很快就跌破1300

黃金價格今年以來上漲 3.5%， 但別高興得太早，荷蘭銀行（ABN Amro）出具報告指出，預期未來數周金價將跌破 1300 美元。

荷銀貴金屬和鑽石分析師 Georgette Boele 表示， 今年初的金價反彈只是一個歷史性的趨勢，從 2006 年以來的 13 年中有 9 年金價在年初都呈現上漲，但這 9 年中，也只有 4 個年度是以上漲告終。

所以金價就算在年初有了好的開始，仍不能保證今年表現就此順風順水，漲勢延續到年底，而且今年市場動態尤其獨特，因為黃金與其他市場的連動有些反常。

金價今年以來上漲 3.5%。

Boele 指出，以往 10 年期美債殖利率上升，金價通常會下跌，因為 10 年期美債殖利率上漲超過了對通膨預期上漲；而且今年以來，10 年期美債殖利率上漲並未顯著影響金價。此外，對聯準會升息的預期及美股高漲也未打壓金價。

看來黃金今年以來的反彈主要還是受到美元走軟的影響。

美元與黃金價格之間的反向關連依然存在，而黃金和歐元、日元作為避險概念的正向關連也是顯而易見的，這些都足以說明，要想預測金價走勢，美元仍是值得觀察的變數。

美元在 2017 年表現不佳，跌幅重達 11%，荷銀認為，現在美元可能已經準備好短期復甦，將拖累金價回落到去年的關鍵心理關卡 1300 美元以下。

Boele 說，美元長期處於挨打地位，但美國的基本面依然很好，此外，聯準會升息可能性正在增加。若投資人對 2019 年歐洲央行升息及日本央行貨幣政策可能轉向不那麼寄予厚望，那麼歐元和日元將轉弱，美元則更有望走強 。