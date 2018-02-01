美元太弱 投資風險太多 三菱：2018年還是抱著黃金最安全

三菱分析師 Jonathan Butler 表示，今年全球經濟面臨諸多風險，在良好的實質匯率和疲弱的美元匯率下，黃金今年將繼續獲得支撐，成為完美的「防守型」投資，並預期今年第 4 季黃金的價格將來到 1410 美元。

美國聯準會周三公布利率按兵不動，維持在 1.25-1.50 之間，但強調 2018 年升息的步伐不變。

Butler 指出，美國今年收緊貨幣政策的步伐緩慢，有助於黃金的走勢。

此外，市場對對美國財政狀況加深擔憂，股市可能出現反轉，黃金價格將受惠上漲，Butler 預期今年第 4 季將來到 1410 美元。

黃金受惠於避險資產的概念，因此在 2018 年把黃金作為防守性的投資，對大多數的投資人來說是個較為安全的操作策略。

Buster 對美元的預測相當悲觀，因為各國的量化寬鬆政策正在收緊，尤其是歐元，預期美元相對於其他主要貨幣將表現欠佳。

上個月美元出現近 2 年來的最大單跌幅，而美元下跌使得以美元計價的商品對買家來說更加便宜。同時，受美元疲弱提振，金價已連續 3 個月上漲，今年以來漲幅達 3%，為 2017 年 8 月以來的最大單月漲幅。

黃金元月上漲創 2017 年 8 月來最大漲幅。

此外，儘管美債殖利率可能開始突破 30 年來的下行趨勢，但總體而言，如果通膨上升，殖利率可能仍將低迷，而實質利率將維持在低檔。