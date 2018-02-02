年後轉職潮來襲圓夢不嫌晚資金籌措有撇步

農曆新年腳步逼近，以往轉職潮都會出現在年後，人力銀行觀察到，受到低薪影響，有超過 8 成的上班族計畫在年前就換新老闆，甚至自己圓夢當頭家。想圓夢要有資金，一般就靠過去工作累計的積蓄，加上部分向銀行借款，當然，如果借貸工具的選擇能夠靈活運用，依照每次不同的資金需求選擇借款金額，還能隨借隨還，立即補足資金的缺口，就不用為資金周轉而提心吊膽。

根據 yes123 求職網調查指出，有高達 82.2% 的上班族考慮在農曆年前就換工作，創 10 年來新高，至於想年前轉職的主因是薪水太少、公司沒前景以及太久沒加薪。此外，據 1111 人力銀行針對 40 歲以下求職者調查發現，有高達 7 成 5 的青年有意離職圓夢或已在圓夢道路上，又以 21 至 25 歲的年輕族群比例最高達 7 成 8，其主因包括低薪困境、圓夢內容為個人嗜好、興趣。若進一步分析，青年主要投入的類型，以小吃類最多，其次是冰品、飲料、團購或網路代購與料理餐廳。

不過，圓夢最痛苦的就是找錢，雖然錢不是萬能，但沒錢萬萬不能，像要環遊世界事先要有錢才能買機票、付旅費等；若想要有間自己的咖啡店、餐廳、書店或民宿，光是前置成本費用包括店租、裝潢費、購置器材設備就不少，開店後還準備營運周轉資金，以因應店租、人事成本等費用。



▲對於圓夢者來說，資金可靈活運用十分重要。（圖／資料照片）

根據人力銀行調查結果顯示，圓夢者平均要準備 46.3 萬元資金，資金來源有 7 成 7 來自個人積蓄，也有近 1 成 5 選擇向銀行借貸或尋求父母資助。只是向親友借錢，除了得拉下臉拜託，還可能四處碰璧，並用各種理由藉口來回絕，讓人哭笑不得。

最常見拒絕方式就是大打可憐牌，強調錢都交給太太或先生管，自己每天也只有幾百元生活費，沒錢可借。不然就說房貸、小孩學費壓力重，自己也在為錢而傷腦筋，有些人甚至拿家人生病急需用錢當藉口，讓別人不好意思再開口借錢。

還有人可能為避免破壞親友關係、怕因錢傷和氣，又不想借錢給別人，還想出一些怪招，先營造為朋友兩肋插刀，帶去 ATM 提款，卻假裝忘了金融卡密碼，最後因鎖卡而無法提錢，讓借錢的親友自動打退堂鼓。

也因為借錢讓人體驗到人情冷暖，即便請父母資助同樣也有壓力，畢竟那是父母辛苦一輩子存下來的錢，因此不少人寧可選擇向銀行借錢，也不想跟親朋好友開口，只是如何挑選好的借貸工具相當重要，尤其對於圓夢者來說，資金可靈活運用十分重要。

如果選擇的借貸工具，可依照每次不同的資金需求，自選借款金額，並定期調整額度，補足資金的缺口，且有多種還款方式，讓借錢不僅不用再求人，也更彈性、自主及方便，當然，在手頭更靈活之下，圓夢自然也更容易。

銀行提醒，比起受薪的上班族，圓夢者需承擔的風險及考量因素高出許多，經營之路應步步為營，穩紮穩打並做好完善的資金規畫，才能成為永續經營的最後贏家。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』