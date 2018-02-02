台股盤中─多空激戰11100點 部分蘋概股也見買盤緩步進場

台股今 (2) 日以平低盤開出後，早盤在期現貨同步下跌影響下，一度大跌逾 80 點，最低來到 11070 點，隨後在部分蘋概權值股走強支撐下，跌幅略為收斂，預估成交值近 1300 億元，法人提醒，儘管盤勢仍處多頭格局，不過，資金輪動快速盤勢操作難度高，盤面仍以個股表現為主。

儘管 iPhone 在年底銷售旺季僅賣出 7730 萬支，未達市場預期的 8000 萬支目標，但 iX 拉高產品均價，推升上季營收 883 億美元、每股純益 3.89 元，均超乎預期，激勵蘋果盤後股價漲逾 3%，蘋概股今日在沉寂多時後逐漸人氣回籠，鴻海穩在紅盤上，可成更是大漲超過 3%。

可成相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

康控 - KY 大漲超過 4%，日月光、華通、穩懋、台郡、致茂、欣興等均穩在盤上，是盤面上相對熱絡的族群。

元大投顧指出，儘管近期 iPhone 相關利空不斷，不過市場已開始聚焦在今年 iPhone 可望受惠設計改變或是出貨比重提升的個股。

國巨昨公布，將於 2 月 5 日起，針對晶片電阻和排阻漲價，漲幅 20-30%，較 1 月 15-20% 更大，早盤股價一度大漲 6%，盤中略微收斂漲幅，帶動同集團智寶與奇力新均穩在盤上。在利多帶動下，相關 MLCC 族群也有買盤進駐，禾伸堂漲幅逾 3%、信昌電漲 2%，華新科和蜜望實穩居紅盤。

隨著世紀鋼繼續飆漲下，條鋼相關指標也有不錯的表現，志聯漲幅逾 3%，中鋼構漲近 2%。

造紙族群今日再度有買盤進駐，正隆漲逾 2%，華紙、榮成和士紙漲逾 1%，永豐餘和寶隆穩在盤上。

由於美股盤後道瓊走弱，亞股盤中壓力重，日經指數、上海綜合指數跌幅均超過 1%，港股也跌逾 0.5%，對台股仍造成一定的壓力。

整體來看，本周在居高思危之際，加上年關將近內資開始獲利落袋，大盤一度跌破月線，不過，元大投顧認為，由目前弱勢美元環境來看，新台幣不排除春節前仍有機會續強，外資買盤未退潮前，指數回檔空間不大，不過個股間表現落差極大。