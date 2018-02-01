梅伊訪中國 雙方將簽署涉及一帶一路的90億英鎊商業協議

英國首相梅伊昨 (31) 日展開訪中國行程，中英關係被雙方領導人認為是開啟了一個黃金時代，中國商務部發言人高峰今 (1) 日在商務部例行發布會上表示，經貿合作是中英雙邊關係的「壓艙石」和 「 推進器 」 。

高峰說明，中英雙方預計將簽署總額約 90 億英鎊的商業協議，涉及「一帶一路」建設、金融、創新、農業、科技等領域。雙方還同意共同建設雄安金融科技城和青島中英創新產業園。

高峰表示，英國首相梅伊到訪中國期間， 將推進兩國經濟發展的戰略對接，推動中英在 「一帶一路」 的務實合作，進一步推動中英「黃金時代」經貿關係的發展。

高峰指出，昨 (31) 日中英企業家委員會舉行了成立大會暨第一次會議。這是落實中國國家主席習近平 2015 年訪英成果，搭建中英兩國企業交流合作平台的重要舉措。委員會由中英經濟界代表性企業組成，來自金融、能源、汽車、通訊、交通、醫藥等行業，下設理事單位，目前由中方 15 家企業、英方 16 家企業組成。

高峰說明， 下一步，中國將與英方共同努力，充分利用中英經貿聯委會以及貿易工作組的機制，深入探討未來雙邊經貿合作發展的方向，共同規劃好兩國未來經貿關係安排，深入推進中英在 「一帶一路」 建設方面的合作，加強創新領域的合作，努力將兩國的經貿關係提升到更高水平。

他相信，中英企業家委員會將從經貿合作角度為兩國政府提出咨詢意見，在推動兩國企業務實合作方面發揮重要作用，將成為中英企業深化 「一帶一路」 框架下合作，尤其是推動項目層面合作的重要平台。