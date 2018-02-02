【盈警】匯銀控股(01178-HK)料中期虧損大減

匯銀控股集團(01178-HK)公布，根據董事會對集團未經審核管理賬目及現有資料的初步審閱及評估，儘管集團營業額有所減少，集團截至2017年12月31日止六個月的經營虧損預計仍較2016年同期大幅減少，主要由於縮減表現不良的貿易業務及集團嚴格控制成本與開支。董事會目前正在開發其他新貿易業務以改善集團的表現。

此外，公司於2017年年報第7及8頁，內容有關報告期後事項—有關集團收購YSK 1860 Investment Company Limited及ECrent(Hong Kong)Limited以及成立公司特別調查委員會。調查事項由公司特別調查委員會領導，由獨立註冊會計師事務所天健德揚會計師事務所進行及由獨立律師事務所歐華律師事務所審查。目前，調查事項仍在進行中。由於收購事項乃於2016年發生且批准收購事項的時任董事會董事及管理層已辭任或離開集團，故尚需額外時間完成調查事項及對收購事項可收回性的評估。

根據董事會目前可得資料，可收回金額與收購事項的賬面值約1.1億元可能出現差額，因此將對集團於回顧期間的業績造成重大不利影響。然而，可收回金額尚待專業人士審閱，因此並未最終確定。

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