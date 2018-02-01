橘子集團電玩展秀驚人實力全展區破7萬玩家參與

台北國際電玩展於日前圓滿閉幕，橘子集團以台灣品牌最大展區打造《天堂 M》上市滿月狂歡派對，4 天展期全區活動體驗人數破 7 萬，創歷年新高。領頭的《天堂 M》挾著高人氣，除單區累計超過 4 萬造訪人次外，也讓橘子集團展區成為今年電玩展玩家必訪之地。GASH 因打造巨型扭蛋機成功製造話題，飆出近萬名新會員加入。酷瞧、Swapub、橘子支 APP 下載量或會員數也在展期中大幅成長，顯見集團串動資源的初步成效。

今年《天堂 M》展區，首度現身台灣的 2.5 米巨型死騎展現磅礴氣勢，累計 4 天共有超過 12000 名玩家爭相合照。而為了《天堂 M》滿月慶特別打造的食人妖精 Q 版公仔，也在定時派對中大放送出 3500 份。最熱門的衝裝體驗活動則是天天大排長龍，共超過 5000 位玩家到場體驗。而展期唯一一場的紅變必中秀，則由「神使」伺服器的幸運玩家抽中英雄變身卡「巴風特」，讓現場近 500 名圍觀民眾既羨慕又忌妒。

除《天堂 M》外，GASH 在展場建置超吸睛 6 米高的巨型扭蛋機，邀請多位實況主如解婕翎、內子宮崎葵、Rami、超負荷、NL、Owen 等現場直播，而原本預定發放 7000 顆扭蛋，更因熱潮破表，緊急追加 1500 顆，4 天累積送出 8500 顆，4 天展期共為 GASH 新增近萬名會員。更有 1 位幸運玩家抽中最大獎日本西武集團王子大飯店與台灣虎航提供的台北東京雙人來回機票加王子大飯店 2 晚住宿券。

酷瞧則因於展期間規畫紅包贈獎活動與《爆裂吧 比基尼！》舞台活動，不但每日皆聚集大量玩家關注，共有 6000 多人下載酷瞧 APP，APP 每日活躍用戶數較平日成長 3 倍。Swapub 也祭出《勇闖天堂 M》活動，送出最大獎韓國來回機票及 2018 韓國 G-STAR 門票，APP 下載量較平日成長 1.5 倍以上。橘子支則與「世界第二好吃的現烤冰淇淋菠蘿麵包」合作，現場陪民眾體驗電子支付全流程。

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