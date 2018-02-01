「夜市擺攤」好賺嗎？老闆娘揭密真相是...

「夜市」是台灣的特色之一，經常湧入許多觀光客，因此，總讓人覺得在夜市擺攤很好賺，但真相確實如此嗎？一名在夜市擺攤的女網友就提到，夜市並沒有想像中那麼好賺，不僅要在寒冷冬天裡忍受 10 度低溫，夏天悶熱的環境更讓人難受，她感嘆道：「過去和現在不同了」。

女網友在 FB 社團「爆怨公社」分享在夜市工作的心情，她表示，即便風大雨大，也要忍耐著 10 度低溫工作，十分折磨人，身為女生更有許多不便，例如：要到處借廁所，夏天悶熱，就算有電風扇，吹出來的風也是熱風，衣服濕了又乾，乾了又濕實在很難受。

原 PO 指出， 10 年前在夜市擺攤生意的確很好，但現在不同了，「賺不了幾毛錢，還要被客人嘰嘰歪歪，說我們都賺很多，要便宜，要殺價，要折扣」。她坦言「夜市人生」並非大家所想像得那麼美好，出來做生意，別以為一定會賺錢，不僅得花 30 幾萬囤貨、受風吹雨淋，大家在睡覺時，還得辛苦收攤，白天更不能睡到自然醒，得去挑貨、補貨。

女網友也直說：「每個行業都有其辛苦之處，盼不要遇到奧客，只希望買家們不要故意刁難、雞蛋裡挑骨頭，大家賺的都是血汗錢」。

網友看到貼文後也紛紛回應：「辛苦了」、「擺攤真的是靠天吃飯！」、「一堆人說夜市好賺，都是犧牲健康和睡眠換來的啊」、「現在奧客臉皮真的都不是普通的厚」、「感同身受~ 在夜市闖蕩將近 4 年了~ 看天吃飯」、「人生好難，錢很難賺 QQ 」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』