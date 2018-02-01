蓋洛普：川普信任度堪憂 亞洲盟友不相信美國保護傘

據蓋洛普公司的調查顯示，美國的亞洲盟友越來越不相信川普主政的美國，將為它們提供保護。儘管沒有一個軍事基地被關閉，但「美國優先」的口號動搖了這個國家的地位。因此，日本和澳洲加強軍事關係，美國的老夥伴菲律賓向北京求助。與美國不同的是，中國增強了在亞洲的政治和經濟影響力。

參考消息網援引俄羅斯《獨立報》1 月 30 日報導，川普 (Donald Trump) 入主白宮已經一年，世界對美國全球領導力的信心不再堅固。根據蓋洛普公司在 134 個國家進行的調查，川普政府的支持率下滑至 30%，在歐巴馬執政的最後一年，他的支持率為 48%。

美國有線電視新聞網 (CNN) 報導稱，對川普的不信任甚至波及日本、澳洲和南韓等美國亞洲軍事戰略重要盟友，美國對亞洲的義務不明，促使這些國家加強彼此之間的關係，日本首相安倍晉三與澳洲總理瑪律科姆 ‧ 特恩布林 (Malcolm Turnbull) 前不久在東京的會晤就是一個例子。

目前，評論家將兩國關係稱為「准聯盟」，但它們的政府首腦決定簽署安全條約，讓兩國軍隊可以在彼此領土舉行聯合演習。

《海峽時報》認為，北韓的威脅對日本和澳洲首腦會晤有影響，但對美國地區政策的懷疑才是真正的內因。

報導援引俄羅斯高等經濟學院東方學研究室主任阿列克謝 ‧ 馬斯洛夫的觀點表示，在評估中美的亞洲影響力時不能不考慮經濟因素。他說：「如今，中國在亞洲貿易中所占的比重超過 60%，美國還不到 25%。其餘份額屬於日本和南韓。中國在貿易方面走在了前面。」

另一個重要因素是近年來中國與亞洲國家簽訂的協定數量。中國的「一帶一路」幾乎覆蓋了整個亞洲，而美國此前推動的建立跨太平洋夥伴關係 (TPP) 基本已經垮台。馬斯洛夫總結道：「美國目前仍控制著貨幣領域。因此，中國正在努力實現人民幣國際化，限制美國的霸權。」

同時，儘管華盛頓與北京競爭激烈，但澳洲不願與中俄為敵。澳洲外交部長朱莉 ‧ 畢曉普 (Julie Bishop) 日前表示，俄中對該國安全不構成威脅。