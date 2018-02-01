反對向北韓動武 美內定駐韓大使車維德被撤換

華府官員周二 (1 月 30 日) 透露，白宮已放棄提名韓裔的前白宮國家安全委員會亞洲事務主管車維德出任美國駐韓國大使，原因是他反對華府有限度攻打北韓。專家擔心，白宮的決定或者反映總統川普確實在考慮攻打北韓。

川普政府去年底曾知會南韓政府，打算任命車維德 (Victor Cha) 為駐韓大使，但過了數星期仍未有正式提名。

《華爾街日報》等媒體周二引述知情人士表示，白宮現已不再考慮提名車維德。原因是他最近公開表態反對華府考慮向平壤施以「流鼻血」軍事行動，即對北韓的武器基地等採取針對性的有限度打擊。車維德認為這種被華府視為可收警告效果的先發制人行動，會觸發北韓強烈反擊，引發全面戰爭。

綜合香港文匯報、星島日報報導，目前在華盛頓喬治敦大學任教的車維德，在前布希政府內出任北韓問題高級顧問。英國《金融時報》引述 2 名知情人士表示，車維德在 2017 年 12 月的一次會議上，對華府考慮以有限度軍事打擊行動來警告平壤政府的計畫，表達了憂慮，其後白宮甚至已停止回覆車維德的來電。

該報指出，上周末，白宮通知車維德，對他的提名計畫已終止。南韓政府原已對此人選已「開綠燈」，而車維德也已通過華府保安及道德方面的查核。

車維德周二在《華盛頓郵報》撰文，坦言與白宮存在政策分歧。他沒有透露雙方具體分歧，但指出北韓若首先動武，美國必須以武力回應，不過任何可能引發核戰的預防性軍事攻擊都非解決北韓問題的方法。他說，川普政府內部有些人認為美國可以對北韓施以「流鼻血」打擊行動，但他不贊同這種軍事行動可以做到警告平壤的同時避免引發全面戰爭。

白宮官員指，國安委員會官員曾經問過車維德，是否做好幫助美國從南韓撤僑 (非戰鬥撤離行動，一般於軍事行動前實施) 的準備，當時他對此有保留。

《華盛頓郵報》指出，這反映川普政府正積極考慮，這種被很多外交政策專家認定為可能觸發核戰的選項。布魯金斯研究院前高級外交政策研究員懷特也指，決定顯示白宮正認真考慮對北韓採取預防性軍事行動。

美國駐韓大使職位懸空已長達一年。華府放棄提名車維德後，正積極物色新的人選。

白宮日前宣布，美國副總統潘斯夫婦將參加 2 月 9 日的平昌冬奧開幕式，潘斯還將訪問南韓首爾與日本東京，與領導人舉行雙邊會談，討論朝鮮半島的安全與穩定。