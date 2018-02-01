中國去年黃金消費量年比增逾9% 產量降6%為17年來首次衰退

路透報導，中國中央電視台 (CCTV) 週四援引中國黃金協會數據報導，中國去年國內累計生產黃金 426.142 噸，年比減少 27.344 噸或 6.03%；黃金實際消費量 1,089.07 噸，年比增長 9.41%。黃金協會表示，2017 年是黃金企業面臨壓力最大的一年，隨著國家先後出台環保稅、資源稅政策，以及自然保護區等生態功能區內礦業權退出，部分黃金礦山企業減產或關停整改，導致黃金產量自 2000 年以來首次出現大幅下滑。「即便如此，2017 年中國黃金產量仍連續 11 年保持全球第一，同年黃金消費量連續五年奪冠。」



協會詳細數據顯示，2017 年黃金實際消費中，黃金首飾 696.50 噸，年比增長 10.35%；金條 276.39 噸，年比增長 7.28%；金幣 26 噸，年比下降 16.64%；工業及其他 90.18 噸，年比增長 19.63%。黃金首飾、金條銷售和工業用金量繼續保持增長趨勢，只有金幣銷售量出現衰退。



此外，2017 年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量 5.43 萬噸，年比增長 11.54%，成交額 14.98 兆元人民幣 (下同)，年比增長 14.98%；上海期貨交易所黃金期貨合約累計成交量共 3.90 萬噸，年比下降 43.96%，成交額 10.84 兆元，年比下降 41.99%。



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