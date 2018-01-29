川普一句話讓美元硬了 金價自17個月高點回落

美國總統川普上週出席瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 時表示，他支持強勢美元，「美元會越來越強」；此話一出，讓疲軟美元止跌勁揚，週一 (29 日) 金價走跌，自 17 個月高點回落。

美東時間週一上午 2 點 55 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格，較前一交易日下跌 0.5%，至每盎司 1,345.60 美元，自上週四創下的 2016 年 8 月以來高點 (1,365.40 美元) 回落。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲近 0.3%，至 89.10，從上週四的 3 年低點 (88.25) 反彈。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 10.6 美分 (跌幅 0.6%)，至每盎司 17.33 美元；鈀金價格下跌 0.2%，至每盎司 1,082.70 美元。

鉑金下跌 0.6%，至每盎司 1,012.30 美元；3 月交割銅期貨上漲 0.8%，至每磅 3.223 美元。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 之前發表「美元走弱有助美國經濟」的說法，引發外界關注；不過，川普隨後澄清，外界誤解了梅努欽的言論，「美元會越來越強」。

川普將於 1 月 30 日 (台灣時間 1 月 31 日上午 10 點)，發表上任以來第一份國情咨文，外界研判，他將再次重申「美國優先」政策，並提出基建報告。

據白宮官員透露，國情咨文內容，會聚焦就業和經濟、基礎建設、移民、貿易，以及國家安全等 5 大領域。

美國聯準會 (Fed)2018 年首次利率決議，將在 1 月 31 日 (台灣時間 2 月 1 日 3 點) 登場，這也是 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 任內最後一次決策會議。