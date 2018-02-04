全球最邪惡股票：台股有沒有？

【撰文／蔡明彰】

果真今年是邪惡第 5 波？全球股市 2018 年元旦開紅盤以來，跌破眾人眼鏡最飆是大麻、比特幣二種相關證券商品，通常邪惡資產領軍上攻，註定今年資本市場將雲霄飛車。

大麻 ETF 飆漲

美國加州自 2018 年 1 月 1 日起開放娛樂性大麻合法化，21 歲以上成人的合法吸食大麻。加拿大已通過合法議案，從 2018 年 7 月實施，18 歲以上可合法購買和吸食大麻，每個家庭種植 4 顆大麻。為何這樣？既然禁止不了就合法化，政府抽稅。造成相關生產大麻的公司股票大漲，全球第一個大麻 ETF 加拿大的 HorizonsMarijuana Life Sciences index ETF(HMMJ) 掛牌 10 個月來大漲 2 倍，今年元月來飆漲 20％ 績效為全球 ETF 第一名。比特幣為首的虛擬貨幣經歷 2017 年狂奔，今年元月大幅向下修正，比特幣一口氣從最高 2 萬美元急跌到 1 萬元，重挫於 50％。比特幣大跌但區塊鏈題材才剛開始熱，昔日軟片廠柯達跟不上影像數位化，近年股價輪為雞蛋水餃，但突然宣布成貨幣加密數位化奮起直追，柯達將授權給專門生產比特幣的公司 SPOTLITE，將這新款礦機給大眾使用，另外推出自家虛擬貨幣柯達幣，讓攝影師註冊作品並支付版權費用及交易。隔天股價大漲 118％，從 3.93 美元飆上 6.8 美元。

網紅、電競、礦工

世界變了，新世代的想法與我們不一樣。有天我發現社區鄰居讀高中的小孩怎還沒上學？他居然說不念無聊的課，逃學去打電玩，他立志將來成電競選手。以前世代努力成為醫師、教師、律師，現在最吸引的工作是網紅、電競、礦工。有位台大畢業年輕人在爐石戰記，拿下全世界冠軍，獲得 700 萬元獎金，更勵志青少年熱中電競。的確台灣電競人才上升，去年 Q3 為止遊戲電競工作 1.9 萬，年成長 2 倍，平均月薪水 3.5k 起跳比一般行業來得高。我不知道這個產業是否一窩蜂？以前阿基師、吳寶春效應吸引數以萬計學子唸餐飲科系，但現在熱潮一過找不到滿意的薪水工作。

不要預測太遠，就今年 Q1 而言筆電，手機最主要的消費電子產品步入淡季，去年紅透半片天 的蘋果供應鏈砍單砍價，股價殺聲隆隆，這部分我早在去年 I PhoneX 上市前就不斷警告，如今不必再談，我常關注周遭年輕人消費傾向會在已飽和的手機，筆電之外再去額外消費，唯有電競及挖礦了。與其相關股票漲起來就邪惡了。為何漲勢邪惡？如同多數人打從心底不認同大麻、比特幣，偏偏現在都漲這些。

投機後恐急跌

台股沒有大麻概念股，但今年元月來股價雞蛋水餃股的點晶 (3288)、首利 (1471)、海德威 (3268)、凱衛 (5201)、銘旺科 (2429)、樂士 (1529)、佳大 (2033)、富驛 - KY(2724) 等都從個位數漲起來，最可怕是元月來漲幅前 20 名有一半是雞蛋股，這股氣氛有像投資人吸食大麻的興奮狂熱。我身為分析師很難評論上述個股，也許有些真是轉機充滿希望，讀者看看就好。

熱錢告一段落？

台股漸充斥低價股投機氣息，表示無風險意識的散戶都「All in」，我評估農曆封關前尚有高點或來到 10300~10400 點，但隨即出現一次 5～7％約 500 點修正，支撐落在 10700 點，請大家注意上沖下洗。為何 2 月要小心？春節及 228 假期使 2 月工作天數僅有 15 天，上市櫃公司 2 月營收將大幅走低。再來這波國際熱錢看中台幣升值的股滙雙漲，根據央行資料有 500 億元外資匯入資金沒有進入股市，擺明掛羊頭賣狗肉的炒滙，於是這批熱錢何時見好就收就大致決定台股如何修正？12 月景氣信號退回黃藍燈表示台灣景氣復甦不如預期，今年 Q1 受台幣升值恐使出口淡季更淡，尤其支撐主力的蘋果供應鏈，因而台幣升值 29 元間關卡再無短線升值空間了。農曆年前是台幣需求高峰，廠商拋匯拿台幣付貨款、薪資、年終，民眾換匯出國觀光好划算，但春節後回頭台幣貶值。台股將先行反應，熱錢若獲利了結，股滙將雙跌。

楊金龍任總裁

還有一個原因，這波國際熱錢在美元走疲之際攻進亞洲貨幣，據悉測試台灣、中國、日本央行操盤人選的底線及能耐，2 月台灣彭淮南、3 月中國周小川、4 月日本黑田東彥都任期屆滿。今年元月來台幣大升 2.5％、人民幣 2.9％、日元 3.6％，對比去年亞幣升幅最大的韓元 (去年升幅 11％)，但今年元月來僅 0.2％，擺明熱錢今年鎖定台、中、日貨幣。然而蔡政府預定元月底 2 月初 (春節前) 將宣布央行副總裁楊金龍出任總裁，我判斷央行將在人事佈達後大舉干預台幣升值，熱錢將見好就收結束今年第一波與央行的戰爭。換言之，蔡政府宣布楊金龍出任央行總裁，彭淮南路線不變無太大變動想像空間，這波漲多的台股勢必急跌。

來源：《萬寶週刊》 1266 期

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