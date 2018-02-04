台積電領軍 法說行情飆風

台積電做為領頭羊，帶出法說會的示範效應，盛群、力成與新唐等也都舉辦法說會，公布去年的營運概況，或許將有另一波法說行情即將展開，效益可期。

【文／林宥辰】

今年台股第一輪的法說會行情與過往不太相同的是，台積電拋下大立光獨挑大樑，在一月十八日的法說中，董事長張忠謀表示，「今年台積電營收估成長十～十五％，以去年九七○○億元營收來看，今年有信心再度增加至少一○○○億元」，董事長親自上陣喊話，股價當然也應聲飆風，展開法說行情，法說會後連續跳空上漲，最高來到達二六六元，再創下歷史新高價，也宣告首季的法說會行情全面起跑！

台積電在法說會指出，在高效能運算（ＨＰＣ）、物聯網、汽車電子三大平台需求強勁帶動下，七奈米製程領先全球量產，全年營收成長可望高於去年，也優於全球業界平均成長幅度。

ＭＣＵ大廠吃香

而除了台積電，外國的半導體大廠意法半導體與英特爾也適逢財報周，尤其是意法半導體，也強調了物聯網、智慧手機和自動駕駛應用的領域在未來將成為趨勢，同時也透露去年全年淨收入增長一九．七％，所有產品和地區市場均強勁增長；而英特爾則公布去年第四季數據相關的營收占比達到四七％，創歷史新高，在大廠紛紛報喜的狀況下，也帶出相當不錯的示範效應，尤其是半導體方面，許多公司也接力舉辦法說會，後市可期。

舉例來說，二十九日舉辦法說會的盛群，就在無線充電的市場中率先攻下池城，去年第三季晶片出貨量能低，但是到了第四季需求跳升，法人就預估，單季供貨量暴增百倍，而今年法人再度上修預估，預期第一季還可以比前一季再增加十倍，第二季也還會有三成的出貨季增率，表現相當強勁，盛群的無線充電晶片目前在市場上的市占率高居第一，尤其在大陸市場更高達八成的市占率。

據了解，ＭＣＵ大廠群盛也在微控制器方面吃下大補帖，關鍵在於在意法半導體（ＳＴＭ）將產能轉到車用方面後，盛群接收下低階消費的產能，例如在八位元方面就成功地打入健康醫療儀器的產品，如耳溫槍、血壓器等；往上看到更高規格的三二位元， 也有一顆通過驗證，之後可望放量出貨，同時因為盛群屬於泛聯電集團，因此能夠得到聯電集團的晶圓廠強力支援，不用擔心產能短缺的問題，這也是盛群的利多之一。盛群十二月營收達三．七六億，比起去年同期增加了九．九％，第四季營收更達到一二．四九億，再創下波段新高。

來源：《先探投資週刊》 1972 期

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