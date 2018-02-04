TPK-KY：蘋概股修正結束？

【撰文／陳子榕】

TPK-KY(3673) 為透明玻璃投射電容技術之領導廠商，擁有垂直整合的生產製程，提供客戶觸控技術應用解決方案，包括產品設計、研發到量產。觸控為最直接，最人性的溝通方式，目前在各種觸控技術中，以投射電容技術為最佳的使用體驗，宸鴻目前的主要產品為投射電容技術相關元件及模組，屬於高技術門檻及高進入障礙的觸控領域，並提供多種尺寸的觸控面板產品。

2017 業績大躍進

2017 年 iPhone X 拉貨力道加持，累計前 3 季每股盈餘約 5.18 元，第 4 季營收又季增 7.7％、年增 33％，2017 年營收 1072 億元、年增 20％。蘋果 2017 年上半年推出 iPad 新產品，下半年則是有新款的 iPhone 8／8Plus 和 iPhone X 登場，全年出貨狀況相對平穩，宸鴻營運重回獲利軌道，第 1 季、第 2 季維持獲利，第 3 季本業獲利更是創下 4 年來高點、連續 5 個季度獲利，合計 2017 年前 3 季每股淨利為 5.18 元，預估 2017 年每股獲利至少 7 元以上，獲利大躍進。

雖去年業績表現不錯，但 2017 年底傳出 iPhone X 銷售疲軟，像韓 SK 海力士、三星顯示器、樂金顯示器 (LGD) 及 LG Innotek 等供應商 2018 年獲利恐受影響；而台灣蘋概股的指標，大立光 (3008)、鴻海 (2317)、TPKKY 在此利空下，股價也修正約 3 成左右，股價已經受此利空而修正過，故技術面，在中段整理過後，股價將有機會先走跌深反彈。

來源：《萬寶週刊》 1266 期

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