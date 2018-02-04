工業4.0生態系來了

過去發展進程緩慢的機器人及自動化產業，在大型企業紛加入變革下，這兩年快速成長，整個族群的營運也加速滾動起來。

【文／林麗雪】

工業四．○一詞，自二○一一年在德國漢諾瓦工業博覽會提出，六年過去，這個核心詞彙是智慧型整合感控系統、而且是高度自動化、並可以主動排除生產障礙的變革，不僅近年全球相關產值以超過三成的速度加速成長，並帶動全球自動化浪潮加速席捲，去年國內實施一例一休，也意外加速國內無人工廠的成形，相關自動化廠都感受到了業績的回升，而這一股趨勢，將持續下去，產業也正站在趨勢浪頭上。

機器人ＥＴＦ兩年報酬翻倍

根據研究機構 Myria Research 的預估，全球機器人及自動化產業規模，從現在起至二○二○年，將以每年高達三成的複合成長率成長至三二○○億美元，二○二○～二五年的年複合成長率更將加速拉高至四成，並在二○二五年達到一．二兆美元的產值，短短不過十年間，成長力道相當驚人，並是未來幾年成長最為快速的明星產業之一。

產業的發展往往漸進的，但資本市場卻往往走在趨勢的前端，成立至今不過四年餘的全球機器人自動化指數ＥＴＦ（ROBO），自二○一六年初開始出現波段上漲，一月三十一日市價已來到四五．一五美元，不僅一度創下歷史新高紀錄，較二○一六年初的二○．七四美元低點，更是大漲一．一倍有餘，國內投資人看著不起眼的機器人自動化產業，在國際市場上卻已是大鳴大放。

機器人及自動化產業，從幾年前僅僅只是一個概念，如今走向商業化、從單一功能走向智慧化、從工廠走向生活普及化，這樣的轉變不是一蹴可幾，但卻是現在進行式，根據調查顯示，二○二○年以前，全球製造業每年投資在工業四．○的金額將超過九千億美元，顯見機器人與自動化，已是全球企業共識的未來產業，而這股潮流，正由工業先進國家加速蔓延至全球各個市場。

特別是全球製造工廠的中國，對於機器人及自動化的需求更是迫不及待，中國官方預測，大量採用機器人，至二○二五年將為中國製造業省下十八％的勞動成本，人均勞動產出也將增加一～三成，未來幾年中國工業機器人及工業自動化產值將步步高。

全球自動化浪潮加速席捲

但精確來說，工業四．○並不等於工廠內的自動化，而是商業模式的徹底改變，是從終端客戶到生產者、供應商之間，透過沒有誤差、沒有時差的多向互動，進而提升生產效率與彈性並降低成本，這和國內廠商目前多將工業四．○認為是自動化、無人工廠的階段仍有距離。

不過，不管如何，機器人及自動化元件，則是促成這個商業模式的最基本要求。根據研究，一旦企業引進機器人及自動化生產、降低勞動成本達十五％時，長期助益將相當驚人。

這個龐大的效益，並在全球陸續吸引企業投入、引爆更大商機，從之前 Google 一年併購九家機器人公司、英特爾推出３Ｄ列印機器人、韓國三星花一億美元蓋機器人實驗室等，都可見到國際企業先後搶進，這股全球化的產業變革浪潮，隨著大廠的跨足，才正要開始蓬勃發展而已，而未來幾年，相關產業的獲利成長加速，也已是不令人意外的事了。

來源：《先探投資週刊》 1972 期

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