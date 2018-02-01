海底撈後悔不玩了！2/15起「禁自帶食材」

火鍋連鎖店「海底撈」在去（ 2017 ）年 12 月 12 日宣布驚人政策，開放民眾「自備食材」，還不收取額外費用，沒想到才施行不到 2 個月，店家今（ 1 ）日宣布，這項作法將於這個月 15 日喊卡！不玩了！



海底撈以貼心服務聞名，不但能彩繪指甲、擦鞋、免費提供飲料點心，甚至還有專人幫忙顧小孩；桌邊服務有精彩的川劇變臉表演、撈麵秀等，許多消費者都為此慕名而來，至今仍然一位難求。去年 12 月 21 日，海底撈在粉絲團宣布，允許顧客自帶食材且不額外收費，並提供擺盤服務、沒有低消、不限制用餐時間。

沒想到這個措施要停止了。海底撈火鍋今日在臉書粉絲專頁貼上新公告 ，因店家開放外帶食材後，發現顧客們攜帶的食材種類及數量已經超出食品安全的可控範圍，為了維護顧客食品安全與健康用餐環境，因此決定，從今年 2 月 15 日起，不再開放自帶食材服務，就算帶有清楚食品標示的食材也不行，但包廂仍然不設最低消費。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』