三大理由 他當上了萬科(02202-HK)總裁

萬科企業(02202-HK)公佈了新任總裁職位，由原本負責資金中心的主管祝九勝升任。雲雲高管中，萬科主席郁亮為何選中了祝九勝? 郁亮給出了三大理由。

萬科董事會主席郁亮1月31日宣佈辭任集團總裁一職，並於2月1日記者會上交待了接捧情況。消息發佈後，郁亮透露即時有獵頭公司打電話給他，加了他的微信，說有事跟他商量；郁亮記者會上強調，他仍是萬科的主席，他沒有離開萬科!

至於為何會挑選祝九勝擔任集團總裁職務? 郁亮給出的第一點理由，是在祝九勝領導下的資金中心，有一半是屬於老員工，一半是新員工，反映無論是20多年的老員工，或是新員工都能在祝九勝帶領下，跟得上公司發展步伐，要知道公司是從數個億規模，發展至今有5200多億回款，期間已經歷了多少變化! 資金中心亦是最佳的總部部門，無論是一線業務老總對總部部門的評價，總部各部門負責人互評，或是集團管理層對其評價均是良好。

第二項理由是祝九勝於內部會議上是個「大炮」經常發表不同意見，以現金流為基礎就是來自于祝九勝給萬科作的貢獻，做好資金管理工作，透過收款管理、付款管理、收付款管理、資金資訊管理，將萬科做到同行裡回款率是最高的，萬科不追求銷售數字，更在乎的是銷售的回款速度。

第三點是祝九勝愛讀書，每一本書還會包書皮，因為讀了大量的書，所以有他獨特的見解，他有思考能力，他的總結能力，他的理論功底是非常非常不錯的。

巴菲特正在忙於挑選繼任人，這三點理由可以供作參考啊!

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