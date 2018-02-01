〈房產〉去年北台灣新推案量以新莊居首位 桃園緊銀在後

依住展雜誌統計，2017 年北台灣推案量前 10 大行政區，以新北市的新莊區 745.8 億元居首位，其次是桃園的 667.88 億元，住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市反轉後，建商推案理應避開供給量大的區域，但結果卻出人意表，推案量大的區域多為原熱門區域。

何世昌也認為，在偏向買方市場的狀況下，如單一區域供給不斷擴增，反而會因客源稀釋、銷售減緩而誘發價格戰。

住展統計，北台灣去年推案量前 10 名地區，依序為新莊（745.80 億元）、桃園（667.99 億元）、新店（441.9 億元）、中和（401.55 億元）、板橋（389.75 億元）、汐止（371.2 億元）、竹北（326.9 億元）、士林（318.9 億元）、林口（315.7 億元）、松山（307 億元）。

在去年推案量前 10 大行政區裡，新北市包辦了 6 個名次，台北市有 2 個，桃園與新竹則各有 1 個；而這 10 個行政區中，除了士林、松山區以外，其餘幾個行政區近幾年來推案規模都不小，顯示房市反轉之後，供給量高度集中的狀況並未有顯著改善。

台北市擠進榜內的士林，去年推案量約 318.9 億元，較 2016 年大增約 2.71 倍。第 10 名的松山區去年案量約 307 億，較 2016 年暴增，年增幅有 38 倍多超過 37.37 倍。何世昌指出，雖然士林區與松山區的推案量看似相當多，但其實是受到高總價豪宅帶動所致，例如士林區的「草山清境」、松山區「潤泰敦峰」等案；若以可售戶數來看，這二區可售戶數其實都不多，不致於增加房市賣壓。

同時，2017 年推案量第三名的新店，龐大案量來自於安坑地區與新店區公所一帶的舊市區，例如安坑的「合陽天擎」、市區的「冠德創新殿」，安坑地區的供給量占最大宗，建案多以 3 字頭相對低價來拉攬大台北地區輕移民。

去年推案量第 2 名的桃園區，光是單一區的案量就占整個大桃園總案量約 44%，推案動能相當驚人，無論新、舊重劃區，或是傳統市中心，都有建案推出，如中路重劃區「權世界」、中正藝文特區「中悅美樹花園」、舊市區「世中心」。當中，又以中路重劃區推案最踴躍，預期今年中路推案量依舊不小，另經國重劃區也有數個新案將陸續釋出，整體案量將居高不下。

去年第 1 名的新莊區，光是上新莊的「泰善至善元」與「鳳凰花園」二大指標案就挹注了 320 億元量體，另下新莊則有「君泰」二期釋出，至於過去幾年房市主角：副都心和頭前重劃區，新案釋出量能有限，副都心新推出「潤泰峰盛」，還稍有一些量體，但頭前重劃區則幾近熄火。新莊區推案熱鬧滾滾，價格戰也打得火熱，副都心與上新莊菁華路段，都有建案的最低價殺到 3 字頭，與下新莊房價差距無幾，但也因此帶旺成交量，不少建案成交表現都很亮眼。