〈房產〉全台六都1月房屋移轉棟數維持高峰 年增23.5%

全台六大都會區分別今 (1) 日公布「1 月份建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 4916 戶，最少是台南市 1986 戶，統計六都交易量為 1 萬 9337 戶，與 2017 年同期 1 萬 5658 戶相比，年增 23.5%。

永慶房屋業管部謝志傑經理指出，1 月交易量交易量維持高峰，加上去年春節連假落點在 1 月底，工作日相對少，因此比去年同期明顯增加 23.5%，此一成長幅度合理。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，不動產市場從去年開始逐漸從谷底爬出，買氣開始回溫，主因在於市場持續維持低利，房價下修空間已有限，觀望的買方逐漸進入市場，因此今年 1 月的買賣移轉棟數明顯優於去年，不過今年 1 月跟去年 12 月的買賣移轉棟數相比，大多小幅緊縮，僅台中市及高雄市維持上揚走勢，可見買氣雖然有回升，但力道仍偏弱，推估今年 4o 市場是價平量揚的走勢。

對於雙北市 1 月房市交易情況，謝志傑分析，台北市交易熱區集中於中山區與內湖區，交易量超過 300 戶，大安區、文山區與士林區也有超過 200 戶，顯示市中心與市郊區皆有買方進場購屋的需求。新北市部分，謝志傑說，新北市 1 月交易量約 4916 戶，交易量最高的行政區包括淡水區、板橋區與中和區，交易量分別為 537 戶、518 戶與 501 戶，其中淡水區的「宏盛新世界二期」120 戶與「宏普有逸天」75 戶，板橋區的「浮洲合宜宅」85 戶與「府中心」13 戶以及中和區「旭泰城光」21 戶等皆有交屋潮，增添整體交易量能。

其他都會區部分，謝志傑表示，台中市與高雄市表現相對突出，不僅比 12 月增加，交易年增也有 39.4% 以及 23.4%，台中市熱門交易區包括西屯區與北屯區交易量達 514 與 560 戶，其次為市郊區的太平區，交易量 302 戶，顯示屯區仍是台中交易的焦點，房市供給的重點區。高雄市熱門交易為鳳山區、三民區與楠梓區，交易量分別是 396 戶、383 戶與 369 戶，顯示南高雄的生活機能發展成熟且中古屋型態多元，房價相對實惠的優勢下，成為高雄房市交易的主力。