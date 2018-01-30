這個集會所不到兩百坪 市價破億元

一座里民集會所要價上億元！新竹市埔頂里寸土寸金，由於原有老舊的集會所太小，又有四十年的歷史，附近的慈雲庵無償提供 185 坪的土地，加上市府出資一千四百多萬，這座號稱全市最昂貴的集會所，市值破億元。市長林智堅表示，新的集會所不但可用於社區媽媽活動，也可用於長輩們共餐的場所。（彭清仁報導）

位於竹科附近的埔頂里，過去都是農地和旱地，但在竹科興建之後，加上關埔重劃區開發後，埔頂里這個老庄頭身價暴漲，人口也不斷增加，目前里民數已超過六千人。據埔頂里長陳慶田指出，埔頂里舊集會所很老舊，十多年來，埔頂里人口不斷增加，原有的里民集會所根本無法符合需求。但埔頂里周邊的土地寸土寸金，市價每坪土地約五十萬到六十萬元，要蓋新里集會所很有困難。

埔頂里的知名廟宇慈雲庵得悉後，無償提供 185 坪土地，並由市府編列一千四百多萬元經費，原地擴建為兩層樓高的里集會所。如果 185 坪土地以市價計算，再加上蓋建經費，埔頂里集會所的市值也破億元，堪稱是新竹市最貴的里民集會所。新竹市長林智堅則指出，集會所有寬敞明亮的空間，未來可做為民眾曬太陽、打球聯繫感情及開設共餐食堂的場地，甚至成為社區媽媽柔力球、健身球、手工藝的上課場所。