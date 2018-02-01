科法斯：2018年全球經濟增長3.2% 復甦須防3大風險

貿易風險評估機構科法斯集團 (Coface) 在年度國家風險論壇上指出，維持 2018 年全球貿易復甦態勢的看法 ，但全球經濟增長仍面臨：發達經濟體受制於供過於求、中國銀行業面臨風險、各國大選政治風險等 3 大風險。

香港《文匯報》援引科法斯指出，2017 年年初面臨貿易保護主義的威脅，其間又出現多次選舉和政治危機的干擾，但全球經濟增長仍令人驚喜。

科法斯稱，儘管美國採取的相關措施在增加，但 2017 年全球新增貿易保護主義措施僅為 283 項 (2016 年為 374 項)。美國、歐洲和多個新興經濟體的經濟運行優於預期，部分大宗商品的價格逐步上漲起了一定的支撐作用。多個開放經濟體是這波全球貿易加速增長中的贏家，其國家風險評級普遍都在改善。

科法斯預計，2018 年全球經濟將強勢增長 3.2%；新興國家經濟復甦將更加強勁，預計 GDP 增長為 4.6%，且復甦更加同步。發達國家的企業破產率將持續下降，且已接近尾聲 (預測 2018 年降幅為 1.8%，2017 年下降 6%），許多國家已經回復到危機前的水平。

2018 年全球經濟增長將面臨 3 大風險：

1. 發達經濟體受制於供過於求。

從下半年起，發達國家的企業面臨的經濟過熱風險尤為顯著。德國、美國和中歐的失業率都達到歷史較低水平，說明企業產能已接近最高。法國企業也面臨相同的供應過剩問題，但法國的處境較為矛盾，失業率高企的同時又面臨勞動力短缺，可能會制約其經濟增長。

2. 中國銀行業面臨風險。

2016 和 2017 年，在公共投資增長的背景下，風險暫時得到緩解，但中國經濟的結構性薄弱環節再度浮現：鋼鐵產能過剩和銀行信貸和影子銀行等造成的企業債務飆升。在這種情況下，銀行業風險顯著增加，尤其是中小銀行。

3. 在各國大選之際，政治風險仍有待觀察。

2018 年，政治風險有可能再度抬頭。在伊朗 (71%)、黎巴嫩 (65%)、俄羅斯 (64%)、阿爾及利亞、巴西和墨西哥 (皆為 61%) 等新興國家，社會仍不穩定，隨着繁忙的選舉年拉開帷幕，上述國家的社會動盪風險指數也較高。中東地區的風險則因油價的波動而不斷加劇。

沙烏地阿拉伯的政治風險指數 (65%) 也較高，而科法斯也將其國家風險評級降低為 C。