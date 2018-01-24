路透調查：2018全球經濟成長上看3.7% 創8年來最高

《路透社》調查 500 位以上經濟學家後的報告顯示，今年全球經濟預計強勁成長並達到自 2010 年以來未見的高度，係因已開發經濟體的動力以及通膨復甦。

主要國家央行預計今年讓貨幣寬鬆政策 (QE) 慢慢退場，但借款成本仍舊寬鬆，應能支撐成長。

路透社本月最新調查函蓋超過 45 個國家，不僅凸顯經濟學家對成長的樂觀，也顯示近七成調查中的經濟體，其通膨預期若非上升，至少也能持平。

瑞信首席經濟學家 James Sweeney 表示，「長久以來頭一回，全球成長是從均線往上加速，而不是朝著均線努力。」

全球經濟今年預計成長 3.7%，創 2010 年以來最高，當年經濟成長 4.3%。此數據已較去年 10 月時的調查結果上修，當時估計為成長 3.6%，但仍低於國際貨幣基金 (IMF) 的估計，因 IMF 預期今年經濟成長 3.9%。

在 140 位回應者中，近 70% 認為今年全球經濟榮景可能增加動力，且會讓通膨較當前預期更高。

這些預期多數來自已開發經濟體的推動，尤其是歐元區和美國，雖然他們可能不是火力全開，但也足夠讓經濟順利推展開來。

企業和消費者信心大增，且就業機會穩定增加，這些讓經濟學家不斷上修歐元區和其主要貿易經濟體的成長預期。

歐元上漲對歐洲造成威脅，歐洲央行可能在今年年底前就讓 QE 退場。

法國農業信貸首席美國經濟學家 Michael Carey 表示，「成長階段中的典型宏觀經濟排序所有條件都已經齊備，歐盟所有國家不只返回正面成長，而且呈現活動顯著加速的景象。」

「ECB 再次示意，儘管成長前景改善，貨幣正常化的過程仍會慢慢進行，且他們會設法鎖住市場預期，使其符合他們的時間表。」

但英國方面，高於目標的通膨和繁榮的就業市場不會讓英國央行在至少 11 月前緊縮政策，因為英國還要觀望脫歐議題的發展。

川普稅改後，美國今年經濟成長預計創 3 年來最快速度，但經濟學家認為稅改的支撐力恐怕很短暫，今年 Fed 也可能會如外界預期升息 3 次。

最近一期的路透調查結果，與去年結果相比，現在通膨預期目前偏向上行，沒那麼悲觀。

儘管經濟學家此前曾多次警告，保護主義政策恐對全球經濟有「深刻的不確定性」，尤其是美國川普總統「美國第一」的貿易政策，但最近一期的調查顯示，這一點已慢慢消散。

取而代之的是，在近 140 位經濟學家中，近 80% 認為今年全球貿易不可能有重大的壁壘。

西方銀行首席經濟學家 Scott Anderson 表示，「全球貿易壁壘對我們今年的預期來說當然是下行風險，但這不是我們的基準線，沒有任何國家會因設立貿易壁壘而受益，所以我們覺得這樣的結果仍不可能。」

但仍有 24 位受訪經濟學家認為有可能出現一些壁壘，例如北美自由貿易協議 (NAFTA)、英國脫歐協議，以及中美之間日漸升溫的貿易戰爭風險。

雖然川普政府意見多多，但多數受訪經濟學家認為，NAFTA 最終可能在沒有重大改變下仍協議成功。波士頓東北大學經濟系主任 William Dickens 表示，「我認為 NAFTA 不允許失敗。」

然而，對美國保護主義的擔憂壓迫披索，引起墨西哥通膨加速的恐慌。除了墨西哥以外，路透調查顯示，經濟學家對大選在即的拉丁美洲成長前景很有信心。

然而經濟成長紮實的預期並沒有擴及其他新興市場，土耳其、印度和中國成長今年都預期放緩。