大摩警告：10個理由告訴你 恒指2月跌至31500點

摩根士丹利警告，港股已連升了 4 個月，預計大盤在 2 月份面臨頗強的調整壓力，但今年仍有望上探 37600 點。

香港《文匯報》報導，摩根士丹利昨日 (1 月 31 日) 在報告中列出港股面臨調整的 10 個理由，包括農曆年假令投資者入市動力轉弱、港股出現逾 2 年半最嚴重的技術超買、市場對中美貿易摩擦的疑慮加重等。故料恒指要跌至 31500 點，有關的價值才會重新顯現，而港股今年仍有望上探 37600 點。

大摩設定恒指以 36000 點作目標基準，是基於大盤市賬率現水平為 1.6 倍，仍低於長遠平均 1.77 倍或最高的 3 倍、「北水」持續流入港股、投資者對中國大陸股市比重相對新興市場等仍屬偏低、全球指數來說港股提供了長遠的最佳回報。

港股走勢

港股在 1 月最後一個交易日回升 279 點，報 32887 點，令整個 1 月大盤錄得近 3000 點或 10% 的進賬，是港股「大時代」以來的最大單月升幅。

大摩列舉港股 2 月跌市 10 大理由

1. 窩輪成交創新高

2. 農曆年假影響「北水」投資意慾

3. 恒指出現「大時代」以來最高的技術超買

4. 市場對預期市盈率已升至 13.6 倍，是 2009 年以來最高水平

5. 大摩流動性指標反映資金有收緊趨勢

6. 人民幣兌美元已急升至逾三年高位

7. 中美貿易摩擦短期風險上升

8. 今年新股及配股有機會加速

9. 近日急升股會引發獲利回吐

10. 上周流入亞洲資金已處高位