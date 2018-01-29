分析師提醒：美元波動加劇 德日股現調整 港股料震盪

受惠於企業業績理想，上周五 (26 日) 美股再破頂，3 大指數收市均創新高，且一周累升都逾 2%。由於當地上市的中概股如京東商城 (JD-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 等亦創新高，推動在美國上市的港股預託證券 (ADR) 全線上擔，當中騰訊 (0700-HK) 的 ADR 升 1.1%。

按 ADR 比例指數預測，恒指今 (29) 日有望高開 250 點，上探 33400 點水平。分析師指出，大市在 32650 點已建立起一個甚強的支撐位。

香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，港股續創新高，市場氣氛非常活躍，技術上令恒指的支持位升至 32650 點。但他提醒，縱使今日港股再漲，短線的風險仍需注意，首先是美元的波動性已加劇，德國和日本股市近日來出現調整勢頭，或會為港股帶來震盪。

其次是美國總統川普於當地時間 1 月 30 日 (周二) 發表首份國情咨文，預料他會在國情咨文中，加入中美貿易逆差問題，更可能借指控中國侵犯美國企業的知識產權，而向中國實施制裁措施，包括徵收巨額罰款等。葉尚志認為，若美國確實執行制裁，市場將擔心會掀起新一輪中美貿易戰，或打擊港股投資氣氛。

故此，他建議投資者可繼續或轉移資金至內銀股，因有關板塊估值仍低，兼且有頗高派息，規避風險能力稍勝其他股份。他舉出，大型內銀 H 股的平均漲幅，近日約為 4% 以上，遠高於 A 股的不足 1%，可見資金大手追捧內銀 H 股。

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬亦表示，雖然內銀股近期累升不少，但主要基於行業的經營環境獲得改善，以及市場憧憬定向降準可進一步提振內銀盈利，所以內銀股現價未算太高。由於越來越多「北水」參與港股市場，他們對內銀股的前景更樂觀，亦支持了內銀估值的調升。他建議，投資者仍可趁機分注買入。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬稱，投資者本周還要重點關注兩件事，包括美元會否進一步下挫，以及歐、日央行的決策。由於美國財長在達沃斯論壇表明，美元走弱有利美國的出口貿易及經濟，這加重了美元的賣壓，令美匯已跌破 90 大關。

投資者也要關注本月的聯儲局議息。他指出，眼下市況相當暢旺，看漲情緒高漲，使港股在開年第一個月就加速上行，即使偶有單日調整，半日間便立即有資金入市，這類走勢可能是大市出現較大回吐的先兆，呼籲投資者本周要特別謹慎。

《星島日報》援引耀才證券研究部總監植耀輝分析，港股現時「小回大升」的現象是由於權重股受追捧，以建設銀行 (0939-HK) 為例，上周五升 5.6%，貢獻恒指 164 點。另外工商銀行 (1398-HK) 及中國銀行 (3988-HK) 亦分別升 3.97% 及 4.58%，貢獻 65 點及 53 點。

植耀輝認為，雖然內銀股上周尾升勢迅猛，但中央對金融機構的監管依然嚴厲，植耀輝不建議散户高追，如以收息作為目標，滙控 (0005-HK) 會是更好選擇。

美國聯準會本周四 (2 月 1 日) 凌晨公布議息結果，但因市場預期美息不變，故對股市走勢影響不大。而未來一周將有多檔重磅股公布業績。