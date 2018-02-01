2018年來美元跌跌不休？這兩大原因造成

據 FX168 財經網分析，這兩大原因，導致 2018 年以來美元跌跌不休。

一、市場對於 Fed 政策前景的不確定性以及全球其它央行的緊縮預期

央行的政策被認為是最主要的貨幣驅動因素之一，因此，美國聯準會 (Fed) 的「鷹派」作風和對 2018 年升息的預期，似乎與美元的疲軟表現相矛盾。

但轉換角度來看，似乎較好理解。隨著全球經濟增長改善，其它各國央行都將逐步推進貨幣政策正常化，縮小與 Fed 之間的差距。此外，市場對新主席領導下的 Fed 的政策前景感到不確定性。

歐洲央行在結束量化寬鬆計畫和升息方面落後於 Fed，但「鷹派」預期與強勁的經濟資料配合，使歐元更有吸引力，從而令其兌美元走強。

歐洲央行管理委員會委員、荷蘭央行行長諾特 (Klaas Knot) 上周日 (1 月 28 日) 表示，歐洲央行必須儘快結束量化寬鬆政策，並稱沒有理由維持寬鬆政策。

歐洲央行正在接近移除空前的刺激措施。在去年 12 月的政策會議上，歐洲央行官員們釋放了今年年初改變政策措辭的信號，部分決策者已經表示支援在 3 月份邁出第一步。

與此同時，將上任的 Fed 新掌門人鮑威爾 (Jerome Powell) 代表了一個新的、未知的時代，交易員們懷疑他是否會遵循葉倫 (Janet Yellen) 時期漸進政策正常化的傳統。

一直以來，鮑威爾很少就利率發表重大講話，因此對於他上任後究竟將以何種方式推進 Fed 貨幣政策正常化，投資者仍感到不確定。

二、川普政府對於美元此輪大跌須負上很大的責任

美國財長努欽 (Steven Mnuchin) 上周在達沃斯發表的一番言論是最近一輪美元暴跌的「導火線」。儘管他在此後多個場合對自己的言論進行澄清，甚至連美國總統川普 (Donald Trump) 也來充當救星，但留在美元身上的傷痛仍然還在。

努欽上週三 (1 月 24 日) 在達沃斯世界經濟論壇上對記者說：「顯然，美元貶值對我們來說是好事，因為這與貿易和機遇有關。」此番言論也引發外界猜測，美國政府是否將放棄了自上世紀 90 年代中期以來一直存在的強勢美元政策。

對於努欽此番弱勢美元言論，歐洲央行行長德拉基 (Mario Draghi) 也在上週四 (1 月 25 日) 罕見做出指責。努欽上週四對自己言論進行澄清，稱這並不是「我對美元立場的轉變」。川普也表示，努欽的言論「被斷章取義了」。

川普甚至意外發表了一番「強勢美元」言論。他在對 CNBC 表示：「美元將變得越來越強大，最終我希望看到強勢美元。我們的國家在經濟上變得如此強大，在其他方面也變得強大起來。」

此番言論一度推動美元反彈，但好景不長。原因在於投資者並不相信川普希望美元短期內繼續走強。畢竟，從川普最新的貿易保護大動作來看，2018 年美國政府保護主義的色彩將會更濃。此外，川普的「美國優先」議程也需要得到弱美元的支持，因為這將使美國出口商品的相對價格更具競爭力，而國外價格更高，競爭力也更低。

美國貿易代表辦公室 1 月 22 日表示，美國將對外國生產的太陽能設備徵收至多 30% 的新稅。川普還批准對進口洗衣機徵收關稅，起始稅率為最高 50%。

2018 年的達沃斯論壇期間，各國領導人也紛紛表達了對保護主義的擔憂。德國總理梅克爾說，德國致力於尋找多邊方案解決共同問題，單邊行動和保護主義不可取。

川普昨發表國情咨文時，試圖用積極的口吻來描繪一個以繁榮、重建和合作為特徵的「新美國時刻 (New American Moment)」。但在貿易問題上，他傳達了一個重要的資訊：即「美國優先」意味著美國將結束參與大型多邊協議，以及對其他國家不公平貿易行為的更有力的抵制。

川普甚至隻字未提「強勢美元」，讓美元多頭大失所望。畢竟，在經過上周的匯市混亂局面之後，在這一重要場合就美元匯率立場發表看法，將有助於減弱外界對川普政府希望美元貶值的猜測。